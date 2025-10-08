Adiós, efecto ante, estos pantalones sueltecitos de Parfois confirman el regreso de la pana en un color de lo más otoñal.

Las tendencias están ahí, flotando en el aire y esperando a que de nuevo vuelvan a llevarse. Con alguna reinterpretación y adaptándose a los contextos actuales, claro. Lo hemos visto con los diferentes cortes de vaqueros, antes se llevaban anchos, luego se llevor ajustado y de nuevo vuelven a ser los jeans wide leg los que arrasen. Lo mismo ocurre con los tejidos. El efecto ante es uno de ellos, que siempre ha estado presente en las propuestas otoñales, pero nunca había pisado tan fuerte como ahora. Pero al efecto ante le ha salido un competidor, otro tejido que también fue tendencia y que de nuevo quiere estar en el candelero.

Hablamos de la pana, un tejido muy retro y que siempre se ha asociado a estilismos más relajados y fluidos. No estará presente en todas las prendas, pero sí en los pantalones, que se convierten en la opción perfecta para llevar las blusas sueltecitas del otoño o hacer de los jerséis finitos el must del uniforme otoñal. Si tenías duda, estos pantalones de Parfois en el color más en tendencia del otoño confirman que la pana vuelve a estar de moda y que es la alternativa perfecta al efecto ante.

Así puedes llevar unos pantalones de pana en un look de inspiración retro este otoño

Es un tejido que puede resultar un poco complicado de combinar, pero que cuando le coges el tranquillo te da como rsultado looks de inpiración retro de lo más irresistibles. Asociada a la estética setentera, la pana es un tejido que siempre se cuela de manera sutil entre las propuestas de otoño, pero esta temporada, con las tonalidades cálidas como protagonistas, parece ir un paso más allá. Si todavía andas perdida con las posibles combinaciones, estos son algunos looks con pana que funcionan bastante bien.

Apuesta por los cuadros : No hay otoño en el que los cuadros no se convierta en uno de los estampados estrella. Por eso, si quieres apostar por unos pantalones de pana y no tienes muy claro cómo combinarlos, decántate por esa eterna camisa de cuadros que tienes en el armario y que es perfecta para los looks de otoño más en tendencia.

: No hay otoño en el que los cuadros no se convierta en uno de los estampados estrella. Por eso, si quieres apostar por unos pantalones de pana y no tienes muy claro cómo combinarlos, decántate por esa eterna camisa de cuadros que tienes en el armario y que es perfecta para los looks de otoño más en tendencia. En un total look : El combo chaqueta y pantalón siempre es y los looks monocromáticos siempre son un acierto. Así que no te lo pienses dos veces y combina tus pantalones de pana con una americana a juego y listo. Si apuestas por una tonalidad oscura, si quieres ir sobre seguro, juega al contraste con el jersey o la camisa.

: El combo chaqueta y pantalón siempre es y los looks monocromáticos siempre son un acierto. Así que no te lo pienses dos veces y combina tus pantalones de pana con una americana a juego y listo. Si apuestas por una tonalidad oscura, si quieres ir sobre seguro, juega al contraste con el jersey o la camisa. Total look en tonos tierra : Los tonos tierra siempre son un acierto y más esta temporada, que son tendencia máxima. En este tipo de looks, recomendamos que el jersey se mueva entre las mismas tonalidades que los pantalones y la cazadora y marques la diferencia con los complementos. Por ejemplo, si los pantalones y la chaqueta son marrones, combínalos con un jersey en beige o en camel.

: Los tonos tierra siempre son un acierto y más esta temporada, que son tendencia máxima. En este tipo de looks, recomendamos que el jersey se mueva entre las mismas tonalidades que los pantalones y la cazadora y marques la diferencia con los complementos. Por ejemplo, si los pantalones y la chaqueta son marrones, combínalos con un jersey en beige o en camel. En un look old money : Apostar por diferentes tonalidades y texturas en un look puede resultar muy favorecedor, siempre y cuando tengamos claro cómo lo vamos a hacer. En el caso de la estética old money está más que claro. Los tonos neutros son la cleve, por lo que puedes llevar unos pantalones de pana blanco y combinarlos con el resto de prendas en camel. También puede ser al contrario.

: Apostar por diferentes tonalidades y texturas en un look puede resultar muy favorecedor, siempre y cuando tengamos claro cómo lo vamos a hacer. En el caso de la estética old money está más que claro. Los tonos neutros son la cleve, por lo que puedes llevar unos pantalones de pana blanco y combinarlos con el resto de prendas en camel. También puede ser al contrario. En un look con el color en tendencia: Un jersey gris tiene el don de hacer magia, por eso es la prenda comodín que siempre está en nuestro fondo de armario y que, en esta ocasión, se convierte en la pareja perfecta de unos pantalones de pana marrones o burdes los dos colores en tendencia de este otoño.

Anchos y en color mostaza, así son los pantalones de panada de Parfois que sustituyen al efecto ante

Los pantalones de pana vivieron todo su espelendor en los 70, que se convirtieron en los protagonistas de los looks más alternativos y hippies. A principios de los 2000 experimentaron un nuevo resurgir y de nuevo se vieron por las calles. Eso sí, combinados en una estética un poco más grunge y menos alternativa. A princpios de esta década volvieron a llevarse, sobre todo, los diseños en colores llamativos, como el rosa fucsia (esos pantalones fueron virales), pero no gozaron del espledor de sus orígenes. Ahora, vuelve a colarse entre las tendencias de otoño y se convierte en la alternativa perfecta a los pantalones en efecto ante e incluso o los que son en efecto piel.

Pantalones de pana de Parfois. / Parfois

Parfois se caracteriza por marcar sus propias tendencias y vestir a una mujer elegante, pero que se gusta en las prendas relajadas, fluidas y con cierto espíritu boho. Eso se refleja en sus nuevos pantalones de pana, toda una revolución entre los pantalones holgaditos. Con el tiro elevado y las perneras extremadamente anchas, estos pantalones los encontramos en un color muy otoñal. No son los súper en tendencia marrones o burdeos, pero son de color mostaza, un básico de otoño que nunca falla.

Pantalones de pana de Parfois. / Parfois

Lo que más nos gusta de estos pantalones es que el tejido de pana no es finito, más bien al contrario. Eso crea una sensación de textura muy potente que convierte a los pantalones de pana en los protagonistas de un look que puedes configurar a través de capas y en tonalidades que se muevan entre los tonos tierra.

Pantalones de pana de Parfois. / Parfois

Disponibles desde la talla XS hasta la XL, estos pantalones de pana de Parfois tienen un precio de 49.99 euros.

Ref: 241042