De Aitana en azul eléctrico a Vanesa Martín en traje y corsé, estos son los mejores looks del concierto de los Latin Grammy en Sevilla

Aitana, de azul eléctrico, en la alfombra roja del concierto de los Latin Grammy en Sevilla

Sevilla tiene un color especial y parece ir desmarcándose poco a poco del cliché. Epicentro de la música latina, la capital se ha convertido en el escenario en el que se han dado cita artistas como Aitana, David Bisbal, Leiva, Estopa o Vanesa Martín para rendir homenaje a la grandes voces andaluzas en un concierto multitudinario organizado por los Latin Grammy. Tras la celebración de la 24ª edición de los Grammy Latinos, en noviembre de 2023, Sevilla vuelve a convertirse en la ciudad elegida por la Academia para celebrar la música.

En una gala capitaneada por David Bisbal y Luis Fonsi en el Cartuja Cite, el eventó sirvió para rendir homenaje a figuras tan emblemáticas como Lola Flores, Raphael, Rocío Jurado, Camarón de la Isla, Manuel Alejandro o Joaquín Sabina con actuaciones memorables. Previo a la gala, una alfombra roja por la que pasaron rostros conocidos como Pastora Soler, Alba Flores, Rocío Osorno o India Martínez que también nos dejó estilismos inspiradores.

Repasamos los looks más destacados de la alfombra roja. Del lookazo de Aitna, en azul eléctrico, al dos piezas en clave corsetera de Vanesa Martín, pasando por las lentejuelas de Pastora Soler o Inddia Martínez, estos son algunos de los estilismos con los que nos quedamos de la alfombra roja del concierto Latin Grammy: Celebra la Música de Andalucía.

Niña Pastori, flores y lentejuelas

Niña Pastori en el concierto de los Latin Grammy en Sevilla. / Paz Seco

La gaditana se marcó uno de los estilismos más elegantes con este diseño de Andrew Pocrid en tul negro con detalles de claveles (¿un guiño a Andalucía?) con incrustaciones en cristal. Con el rostro despejado con una coleta pulida a media altura, la artista remató el estilismo con un clutch de color negro y pendientes en plata y brillantes, que le daban mucha luz al rostro.

Aitana, en azul eléctrico

Aitana en el concierto de los Latin Grammy en Sevilla / Paz Seco

El suyo fue uno de los estilismos más destacados (al igual que su actuación con Jeanette). En un azul eléctrico bastante intenso y con el escote en palabra de honor, el diseño elegido por Aitana destaca por su corte corsetero y las lentejuelas. Una de las más rompedoras de la noche, que brilló con un Oscar de la Renta.

Rocío Osorno, la combinación prohibida

Rocío Osorno en el concierto de los Latin Grammy en Sevilla. / Paz Seco

Antes de llegar a la alfombra roja ya lo anticipaba. "Hoy me he atrevido con una de mis combinaciones prohibias", escribía en su perfil de Instagram. Prohibido o no, el combo por el que se destacó la influncer sevillana no le puede sentar en mejor. Sencilla (ya ha comentado en alguna ocasión que en estos premios prefiere cederle el protagonismo a cantantes y actrices), Rocío Osorno apostaba al rojo y negro con una blusa vaporosa y unos pantalones fluidos y semitransparentes. Los pendientes, en rojo y XXL, no nos pueden gustar más.

Pastora Soler, lentejuelas y todo al verde

Pastora Soler en el concierto de los Latin Grammy en Sevilla. / Paz Seco

En una alfombra roja nunca faltan los looks de lentejuelas y Pastora Soler fue una de las encargadas de llevar el brillibrilli a la improvisada pasarela en la que se convirtió el concierto de los Latin Grammy. Con un dos piezas en un verde grisáceo, la intérprete de Quedate conmigo se marcó uno de los estilismos más festivos. Remató el look con un top bandeau a tono.

India Martínez, en el color en tendencia de 2025

India Martínez en el concierto de los Latin Grammy en Sevilla. / Paz Seco

También de lentejuela, pero en un vestido con la falda asimétrica y semitransparente, India Martínez apostó por el color más en tendencia de 2025: el marrón. Eso sí, la artista huyó de los convencionales chocolates y apostó por un favorecedor cobrizo. La melena lateral con ondas desestructuradas le daba un aire bastante fresco y juvenil al look.

Elena Furiase, tonos neutros y minimalismo

Elena Furiase en el concierto de los Latin Grammy en Sevilla / Paz Seco

La actriz jugó con un diseño en tonos neutros que combinada el drapeado de la cintura con una falda ligeramente asimétrica. Un diseño muy luminoso que le favorece bastante.

Alba Flores, reminiscencias ochenteras

Alba Flores en el concierto de los Latin Grammy en Sevilla. / Paz Seco

La actriz de La casa de papel y Berlín apostó por un look con reminiscencias ochenteras en el que tampoco faltaron las lentejuelas. Compuesto por un panatalón sastre y un chaleco, ambos de color nergo, el estilismo sube de nivel con una bómber de lentejuelas con las mangas bastante abullonadas.

Ana Torroja, rayas diplomáticas y lentejuelas

Ana Torroja en el concierto de los Latin Grammy en Sevilla. / Paz Seco

Ana Torroja se atreve a combinar texturas con un look que mezcla una falda en versión mini de lentejuelas con un top con el largo a la cadera, escote palabra de honor y rayas diplomáticas. Muy en su estilo ochentero al que nos tiene acostumbradas.

Vanesa Martín, de traje sastre y corsé

Vanesa Martín en el concierto de los Latin Grammy en Sevilla. / Paz Seco

Nos tiene acostumbradas hacer del traje sastre su seña de identidad de su última etapa estilística y nos encanta. Sobre todo, porque apuesta por combinarlo con un calzado cómodo, como deportivas con plataforma, y en colores atrevidos. Para esta ocasión, se decantó por el nergo y le puso el toque glamuroso con un corsé semitrasnparente y una corbata de lentejuelas.

Rozalén, pailletes al estilo años 20

Rozalén en el concierto de los Latin Grammy en Sevilla. / Paz Seco

La intérprete de La intérprete de La puerta violeta apostó por un diseño de invitada que aunaba detalles coquetos con otros más trangresores. Una falda en pailletes en blanco, combinada con un top de estilo body con trasparencias en negro, se fundían en un único vestido. Destacan las plumas y pailletes, pero también la apertura laterlal de la falda.

Raquel Revuelta y Claudia Ula, un sí a los colores otoñales

Raquel Revuelta y Claudia Ula en el concierto de los Latin Grammy en Sevilla / Paz Seco

La empresaria y su hija apostaron por estilismos sencillos y dos colores de lo más otoñales. Mientras que Raquel Revuelta apostaba por un vestido en verde botella de Vicky Martín Berrocal, su hija se enfundaba en un mono en color burdeos.

Laura Gallego, la más flamenca

Laura Gallego en el concierto de los Latin Grammy en Sevilla / Paz Seco

La nota flamenca la puso la cantante Laura Gallego, que apostó por un ajustado vestido rojo con lunares negros. Además de los pequeños volantitos de los hombros, la cantante remató el guiño flamenco con un sombrero cordobés y unos pendientes de aro.