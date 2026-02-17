Carmen Fitz presenta su nueva colección de looks de invitada e inspiración flamenca

Firmas y diseñadores sevillanos proponen estos días sus colecciones de cara a la temporada de primavera/verano 2026. La última en dar a conocer sus últimos diseños ha sido Carmen Fitz, que mosotró sus propuestas de primavera en un desfile en la calle Asunción (Sevilla). Su propuesta se mostró en una jornada marcada por la elegancia y la esencia andaluza, reafirmando su identidad en esta nueva etapa estratégica de la firma. La colección se ha estructurado en diferentes cápsulas que han dialogado entre sí.

Una colección marcada por la moda flamenca

El desfile comenzó con la cápsula Amazona, donde los aires taurinos y el uso del tafetán han marcado el compás inicial de la tarde. A lo largo de la presentación, Carmen Fitz demostró que la tradición no es pasado, sino una base sólida para avanzar. La propuesta ha destacado por la fusión del vestido de invitada con la flamenca, otorgando una importancia capital a la caída natural de tejidos nobles como gasas, georgette, satén de seda, bambula y punto.

El acto estuvo conducido por el periodista José Manuel Peña junto al torero Víctor Puerto, quien ha estado acompañado por su mujer, la modelo Noelia Margotón, una de las figuras destacadas sobre la pasarela. El evento ha congregado a una nutrida representación de la vida pública y el sector de la moda, contando con la presencia de Manuel Alés, delegado de Fiestas Mayores del Ayuntamiento de Sevilla, y María del Lidon, directora del Distrito Los Remedios.

El apoyo de firmas de moda

El mundo del diseño ha estado representado por figuras de la talla de Toni Benítez y el estilista Constantino, a quienes se han sumado prescriptoras digitales como Helena Cueva, Bearuma, Carmen Bazán (La Mar de Cuqui), Ana Manzano (Flamenca Power), Claudia Alfaro (Entre Cirios y Volantes), Esther La Zorra y Elena Rivera.

El éxito del evento ha sido posible gracias a la colaboración del Ayuntamiento de Sevilla y el Distrito Los Remedios. Asimismo, el desfile ha contado con el apoyo de firmas y entidades como Anagalvez - The Flower Experience, ICON, Juan Foronda, Lamágora, Catering Barros, Sanbe., Atelier Hair&Shop, LC Makeup, PT de Pitiminí, ESSDM, Nour Bakery, Maestdanza Escuela de Baile, Patio Naranjos - Ron & Gin y Manzanilla Triana Spritz.