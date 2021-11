El conjunto de punto de Zara con el que este invierno Filomena no nos pilla desprevenidas

Tenemos que reconocer que estamos un poco asustadas. Tanto es el frío que va a hacer que no sabemos si la capa de punto calentita, esa que fichamos porque es la única que nos abriga, conseguirá que las bajas temperaturas casen estragos en nuestros cuerpecitos. No sabemos si Filomena está cerca, pero por si acaso, nosotras ya hemos fichado los abrigos más calentitos y nos hemos hecho con el jersey que siempre se agota (será por algo). Aunque, el verdadero descubrimiento que nos ha vuelto locas y con el que este invierno Filomena no nos pillará desprevenidas es el conjunto de punto de Zara.

Para morir de amor y muy similar al vestido más original con el que nos sorprendía Zara hace un par de semanas, así es el conjunto de punto con el que el frío de este invierno (ya sea con Filomena o con cualquiera de sus amigos polares) no nos pillará desprevenidas. Tampoco nos pillará fuera de onda, ya que el diseño del conjunto de punto de Zara está súper en tendencia.

El conjunto de punto de Zara con el que sobrevivir a Filomena y sus secuaces atiende a una tendencia que ya se puso muy de moda el invierno pasado. La moda comfy (bendita sea) llegó para quedarse y este invierno vuelve a salir a la palestra en forma de conjuntos en dos piezas. En el caso de éste de Zara, hablamos de unos pantalones de punto con la pernera bastante ancha y un jersey tipo túnica.

Ambos son bastante gorditos y holgados, por lo que pasar frío no será posible con él puesto. Como se trata de un diseño bastante holgado, siempre podemos llevar debajo otras prendas que bien nos ayuden a ir todavía más calentitas o nos sirvan para poder quitarnos el jersey en espacios interiores.

Hemos hablado de las bondades de este conjunto de punto de Zara con el que este invierno Filomena no nos pillará desprevenidas, pero poco hemos hablado de su original estampado. En tonos naranjas, marrones, rojo y azules, se dibujan una serie de flores por todo el conjunto que le dan un toque súper especial al que ya se ha convertido en nuestro look salvador de los días invernales.

Así es el conjunto de punto de Zara más calentito del invierno

El conjunto de punto de Zara se compone de unos pantalones de tiro alto, con cintura elástica y pernera recta, y un jersey tipo túnica con el cuello redondo, la manga larga y aberturas en los laterales. Además de ser súper calentito y perfecto para cuando vuelva Filomena, el conjunto de punto de Zara tiene un estampado irresistible de flores.

Los pantalones del conjunto de punto de Zara más calentito del invierno tienen un precio de 39,95 euros, mientras que el jersey tipo túnica, disponible desde la talla S a la L, tiene un precio de 39,95 euros.