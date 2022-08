La invitada mejor vestida del verano lleva este conjunto verde de Zara.

Olvida todo lo que sabes sobre looks de invitada, no pienses en lo que te has puesto para tus bodas anteriores, no te recorras las tiendas en las que las que más saben de estilo compran sus vestidos, ni siquiera investigues sobre cómo elegir el perfecto look de invitada porque ya lo hemos encontrado nosotras. Ideal para llevarlo con las plataformas más en tendencia de 2022, el conjunto verde de Zara es el look de la invitada mejor vestida de este año (y puede que del que viene).

En un intenso y favorecedor color verde esperanza, el conjunto de Zara se ha ganado el título del look de la invitada mejor vestida porque tiene ese charme que todas buscamos a la hora de dar con el perfecto look de invitada. Aburridas de las tendencias clásicas y sin terminar de encontrarnos en las nuevas tendencias minimalistas y sencillas, este conjunto verde de Zara cumple con todas las expectativas de cualquier invitada con estilo que se precie.

Ya hemos dicho que el color es absolutamente irresistible e ideal para combinarlo con una brazalete y unos pendientes dorados, pero es que la caída y el tejido terminan por poner la guinda a un pastel que cualquier invitada con estilo se querría comer. Satinado, el conjunto verde de Zara se compone de unos pantalones de tiro alto y palazzo y un top con cuello halter y un frontal superpuesto que le da un toque de glamour y sofisticación súper interesante.

Ahora que los conjuntos parecen ser la competencia directa de vestidos y monos en las bodas, haber encontrado este conjunto verde de Zara ya nos hace imaginarnos siendo la invitada mejor vestida de toda la boda. Eso sí, tendremos que ponernos de acuerdo con nuestras amigas para no repetir, porque estamos seguras de que ellas también le verán las mismas posibilidades de estilo a este súper conjunto de invitada de Zara.

Así es el conjunto verde de Zara de la invitada mejor vestida

Compuesto por una blusa de cuello halter, con un precio de 29,95 euros y disponible desde la talla XS hasta la XL, y unos pantalones palazzo, con un precio de 39,95 euros, el conjunto verde de Zara es una de las propuestas para invitada más sencillas, pero a su vez más estilosas. Además de se de uno de los colores más en tendencia y favorecedores de la temporada, el conjunto es digno de las celebs con más estilo y personalidad.

Si eres de las invitadas que huyen de convencionalismos y buscas apostar peor un look sencillo pero con impacto brutal, este conjunto verde de Zara te ayudará, sin duda, a ser la invitada con más estilo de todas tus bodas de lo que queda de verano (y también del otoño, que ya sabemos que en septiembre y en octubre todavía las temperaturas son veraniegas).