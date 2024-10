Las dos chaquetas de Zara más resistentes a la lluvia, son acolchadas, estilosas y quedan pocas unidades

Después de una semana pasada por lluvia, cuando ya no sabes qué ponerte para salir a la calle, es el momento de pensar si necesitas chaquetas preparadas para afrontar los días grises. Hemos encontrado dos en Zara que tienen la etiqueta water repellent, es decir, que son impermeables. Se trata de dos chaquetas acolchadas que resisten bien al agua y que son una nueva alternativa al clásico impermeable.

Está claro que estos días puedes quedarte en casa y no hacer esta inversión, pero muchas veces no es posible pausar nuestros quehaceres y por tanto nos vemos obligadas a salir a la calle. Y ya que sales, mejor que te sientas cómoda y que no termines empapada. No será difícil combinar las dos bonitas chaquetas acolchadas de Zara, porque ya dimos también con las botas de agua más ponibles del otoño. Son de Parfois, están disponibles en dos colores y aguantan a la perfección los charcos. Por si estas no te convencen, la firma portuguesa tiene muchas opciones de calzado para esta época del año que están a la última. Lo importante es que la lluvia no nos limite a la hora de vestir (en la medida de lo posible), y que tengamos más de un plan para no cansarnos de llevar siempre lo mismo.

Cazadora acolchada impermeable, la prenda perfecta del otoño / zara.com

Holgada, acolchada e impermeable

Lo que más nos gusta de esta chaqueta es su precio: tenemos una pieza atemporal perfecta para la lluvia por tan solo 29,95 euros. Es un básico para nuestro armario que llevaremos, sobre todo, en las épocas de entretiempo. De cuello redondo y manga larga acabada en vuelta, dispone de cierre frontal con cremallera y bolsillos de plastrón en delantero. Es holgada y talla más grande de lo habitual. Está disponible de la talla XS a la XXL en un único color, caqui claro. Se adapta muy bien a las necesidades de cada cuerpo, y sienta de escándalo a cualquiera que la lleve.

El carácter versátil de esta chaqueta acolchada es evidente. No vamos a buscar un look arreglado en exceso. Podemos sacarle partido para reuniones más formales desde una perspectiva relajada y desenfadada. Es por ello que, si decidimos combinarla con unos vaqueros, deberán ser unos que no resten formalidad, por ejemplo, de corte recto o flare más acampanados o estrechos. Un pantalón de pinza de tiro medio o alto es una muy buena elección. Falda también al gusto (corta, midi o larga) y top estrecho, blusa o jersey sientan igual de bien a esta chaqueta. Colores neutros y otoñales, o algún elemento explosivo en rojo, por ejemplo, sería escandalosamente ideal. El zapato será cerrado, para afrontar mejor la lluvia: unas botas planas o de tacón del estilo que te apetezca llevar: cowboy, biker, de piel, altas o tobilleras... Te lo dejamos a ti.

Combina tu chaqueta acolchada con vaqueros y jersey para un look desenfadado / zara.com

Cazadora acolchada negra y caqui claro

El precio de esta cazadora es ligeramente superior al de la anterior chaqueta, aunque sigue siendo bastante accesible (39,95 euros) teniendo en cuenta que la podremos combinar de muchas maneras diferentes. Con capucha ajustable, tiene manga larga con puño, bolsillos de vivo en los laterales y bajo con aberturas. El cierre es frontal de cremallera y solapa con botones a presión. Para esta cazadora, disponible en caqui claro y en negro, vamos a buscar nuestras prendas más informales (y favorecedoras).

Nos podemos permitir unos jeans más rompedores, con tejidos modernos, roturas o estampados. Los wideleg o los mom son geniales. Las faldas también entran en nuestro abanico de opciones. Lleva alguna de estas partes inferiores con tu jersey o sudadera de confianza, no dudes en darle un toque de color si es lo que te apetece. Botas planas, también como más te gusten, o deportivas siempre que no resbalen con el pavimento mojado. ¡Ya estás preparada para salir a la calle en un día lluvioso! La encontramos en Zara de la talla XS a la XL.

La cazadora acolchada impermeable de Zara más resistente para la lluvia / zara.com

No tardes demasiado porque quedan pocas unidades y, como siga lloviendo, estas dos chaquetas de Zara resistenten al agua estarán agotadas dentro de muy poco. Serán tu mayor amuleto para este otoño.