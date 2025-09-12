La firma sevillana que viste a las novias más especiales lanza su primera colección de batas y camisones

Uno de los diseños de la nueva colección de batas y camisones para novias de la firma Pol Núñez.

Cuando te casas, intentas que todo esté cuidado al detalle. Sobre todo, cuando se trata de tu vestido de novia. Es uno de los looks más especiales (por no decir el que más) que llevarás en tu vida, por eso buscas que con él se refleje tu personalidad y estilo, además de verte espectacular. Pero no todo se reduce al vestido de novia.

En un universo donde todas las miradas se centran en el vestido de novia, Pol Núñez amplía el foco con el nuevo imprescindible para las novias de 2026: un ritual íntimo y lleno de significado en los momentos previos al sí, quiero. La firma sevillana, reconocida por su confección artesanal y por el sello de feminidad que imprime en cada una de sus piezas, presenta su nueva colección de batas y camisones para novias. Un lanzamiento que promete revolucionar la forma en la que entendemos el bridal look más allá del altar, como ya hicieran con su colección de alpargatas para novias.

Lejos de ser un simple complemento, estas piezas se convierten en un objeto de deseo, pensadas para acompañar a la novia en ese instante de calma, belleza y complicidad que precede a la gran ceremonia. Una colección donde los tejidos, los detalles y la silueta hablan el mismo lenguaje: delicadeza con muchísima personalidad.

Uno de los diseños de la nueva colección de batas y camisones para novias de la firma Pol Núñez. / Pol Núñez

Diseños minimalistas que se convierten en un legado para la novia

La nueva propuesta de Pol Núñez se distingue por una elección minuciosa de materiales. Desde delicados satenes con un tacto casi líquido hasta algodones y batistas bordadas. “Cada prenda está diseñada para convertirse en un legado. Son piezas que trascienden el uso puntual y pasan a formar parte de la memoria emocional de una novia”, explica Mara Álvarez, directora creativa de la firma.

Uno de los diseños de la nueva colección de batas y camisones para novias de la firma Pol Núñez. / Pol Núñez

La colección apuesta por patrones depurados que realzan la silueta con sutileza, detalles inesperados, como encajes estratégicos, sin perder el sello minimalista. La paleta cromática está dominada por los blancos rotos y los matices empolvados, todo bajo el sello de atención obsesiva al detalle que caracteriza a Pol Núñez.

“Cada bata y camisón se convierte en una pieza de autor, femenina, ligera y con un aire atemporal que conecta con las novias que buscan diferenciarse sin renunciar a la elegancia clásica”, cuenta Mara Álvarez.

El regalo perfecto para la amiga que se casa

Uno de los diseños de la nueva colección de batas y camisones para novias de la firma Pol Núñez. / Pol Núñez

Más allá de la propia novia, esta colección se presenta como la opción ideal para regalar a esa amiga que se casa. Una propuesta diferente y memorable frente a los regalos tradicionales, que combina utilidad, sofisticación y un guiño emocional que permanecerá mucho más allá de la boda. Porque regalar una prenda de Pol Núñez es regalar también “una experiencia de belleza y complicidad”.

Una nueva forma de entender la moda nupcial

Con este lanzamiento, la firma no sólo amplía su universo bridal, sino que abre una conversación sobre el papel de la moda en los rituales previos a la boda. Un terreno donde hasta ahora las novias tenían opciones limitadas y que, con esta colección, se convierte en un espacio para la creatividad, la feminidad y la sofisticación.

Uno de los diseños de la nueva colección de batas y camisones para novias de la firma Pol Núñez. / Pol Núñez

Las batas y camisones de Pol Núñez se presentan como piezas versátiles y con vocación de atemporalidad. “Son perfectas para las horas previas al enlace, para una luna de miel íntima e incluso para ser reutilizadas más allá de la boda”, añade Mara Álvarez.

Artesanía y delicadeza, el sello inconfundible de Pol Núñez

El ADN de Pol Núñez está presente en cada costura. El cuidado artesanal, la delicadeza en los acabados y la visión de que una prenda nupcial debe emocionar tanto como vestir están presentes en cada diseño. Esta nueva colección reafirma la posición de la firma como una de las casas de moda nupcial influyente y vanguardista de España.

La colección ya está disponible en la tienda online de Pol Núñez y en el atelier de la firma en Sevilla (C/ Virgen de Regla, 12).