Las firmas sevillanas con las que triunfar con tu look en la Feria de Abril

Nada mejor que una sevillana para saber lo que hay que ponerse para la Feria de Abril. Nada mejor que una firma de Sevilla para encontrar los mejores looks para ir al Real sin vestir de flamenca. Muchas de ellas son las favoritas de las influencers locales y en ellas han encontrado desde el mono más elegante con el que ir a la Feria de Abril al conjunto de lunares definitivo y es por eso que estas firmas sevillanas se convierten en las más buscadas a la hora de dar con los looks de inspiración flamenca con los que ser la mejor vestida de la Feria de Abril.

Muchas de ellas te sonarán y ahora es el momento de que te dejes enamorar por las prendas de sus percheros, ya que en ellos se encuentran los looks con los que triunfar en Feria. Cherubina, Vogana, Th Nook Store... estas son algunas de las firmas sevillanas que tienes que tener bajo control si quieres triunfar con tu look en la Feria de Abril.

Vogana, para un look de Feria de Abril vintage

Con un estilo muy vintage, la firma nace de la mano de Carmen de la Puerta, Directora Creativa de Vogana, que ha estado desde pequeña rodeada de hilos y agujas, viviendo el mundo de la moda y arte muy de cerca. El principio fundamental es la calidad y la innovación y se inspiran siempre en la estética vintage, así como en estilos de vida, viajes y experiencias vividas, siempre sin perder el sello andaluz.

Sibilina Flamenca, lunares y volantes para un look de Feria

Esta firma es especialista en moda flamenca, de ahí que sus propuestas de invitada sean de inspiración. Lunares y flecos se aprecian en unos diseños con mucha personalidad y estilo para las invitadas más flamencas de la ciudad (y del mundo entero). Tienen taller en Sevilla y en Madrid y funcionan a través de cita previa, que se consigue a través de la web de Sibilina Flamenca. Es una de las firmas preferidas de la influencer Anna Padilla, que siempre apuesta por sus diseños para la Feria de Abril.

Cherubina, looks de lunares con guiños de alta costura

Sus diseños son muy característicos y la definición perfecta de lo que es una invitada con estilo. Desde la firma apuestan por la calidad y la sencillez, aunque siempre hacen algún guiño más vanguardista en sus diseños (como las mangas abullonadas o con volantes, súper características de la firma). Los estampado también son muy característicos y en su nueva colección los lunares están muy presentes. Tienen tienda física en la calle Muñoz Olivé, 7.

Charlotte, para un look de Feria de Abril en tendencia

Ubicada en la calle Cerrajería, 17, Charlotte es una de las tiendas preferidas de las invitadas de Sevilla con más estilo. Con looks súper en tendencia y versátiles, es raro que salgas de su tienda sin el conjunto que llevarás en esa boda que te trae de cabeza. Sus precios, además, son bastante asequibles, por lo que es más que probable que salgas de Charlotte con el look al completo. Si estás un poco perdida, los responsables de la firma te asesoran para que encuentres el perfecto look de invitada con el que deslumbrar y sentirte cómoda.

Vanderwilde, looks andaluces para la flamenca contemporánea

Fundada por las hermanas, Blanca y Angela, la marca sevillana Vanderwilde conjuga el estilo de la tradición andaluza con el diseño contemporáneo. Con estos valores crea un estilo definido y una elegancia basada en líneas puras. La calidad en tejidos y acabados mezclado con su distintiva gama de colores en cada colección, hacen de Vanderwilde una marca con sello propio, primando siempre la distinción y elegancia. Sus colecciones emergen del propio universo de las hermanas, nutriéndose de su creatividad y herencia cultural.

Cardie, la invitada perfecta también va a la Feria de Abril

Ubicada en la calle Cerrajería, 12 (donde parecen emplazarse todas las firmas de invitada de la ciudad), Cardié fue una de las primeras en dedicarse en exclusividad a invitadas. Sus propuestas son sencillas y minimalistas, muy acordes a las tendencias actuales. Nació como espacio multimarca y ahora es el espacio en el que las invitadas más estilosas encuentra el look con el que destacar en todas las BBC y también para la Feria de Abril.

The Nook Store, looks de inspiración más alternativos

Las invitadas alternativas adoran esta tienda, que dispone de punto de venta físico en Sevilla (C/ Progreso 39, el Porvenir) y en Madrid. Su estampados, sus diseños y la calidad de sus tejidos han convertido a The Nook Store en una de las tiendas preferidas de las sevillanas. Su apuesta firme son los tejidos, que se adaptan a diferentes diseños en función de las necesidades. Su complementos y la decoración para el hogar merecen una mención especial.