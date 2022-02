Mango rebaja la gabardina de entretiempo con más estilo y más fácil de combinar.

Lo bueno del entretiempo, que cada vez dura menos, es que tenemos mucho más margen de maniobra a la hora de planificar nuestros looks. Sobre todo a la hora de abrigarnos. Ya no es necesario ocultar nuestra súper falda animal print o ese irresistible vestido negro con el que salvar nuestros looks con un engorroso chaquetón, ahora podemos presumir de outfit con una irresistible gabardina de entretiempo, esa prenda con estilo y súper fácil de combinar con la que subir de nivel cualquiera que sea nuestro look.

Todavía en shock después de haber visto en su filial de ofertas la chaqueta tweed que estrenarás el Domingo de Ramos, no nos terminamos de creer que Mango haya rebajado la gabardina de entretiempo con más estilo y fácil de combinar del mundo mundial. Sí, como lees. Se trata de una prenda de corte clásico, como todas las gabardinas, en beige clarito que llega para convertirse en la prenda comodín de la primavera.

Si algo nos gusta del entretiempo es precisamente eso, poder apostar por prendas de abrigo mucho más ligeras y estilosas que, además de cumplir su función, nos ayuden a conseguir lookazos. Es el caso de la gabardina que ahora Mango rebaja, una prenda con mucho estilo y muy fácil de combinar que pega con todas las prendas que ya tienes en el armario.

Su tonalidad clarita y su corte recto hacen que la gabardina de Mango con más estilo del entretiempo resulte perfecta para un look informal, con vaqueros, camisa y zapatillas deportivas, para uno más sofisticado, como ese que se compone de taconazo y vestido negro o incluso para una falda midi, tan en tendencia todas las primaveras.

Da igual las prendas que elijas para armar tu outfit, la gabardina de Mango tiene tanto estilo y es tan fácil de combinar, que se habrá convertido en tu prenda favorita del entretiempo. Eso sí, si no se ha agotado antes.

Así es la gabardina rebajada de Mango con más estilo del entretiempo

Se trata de una gabardina de entretiempo confeccionada en tejido denim y 100% algodón. Se presenta en un diseño largo y de corte recto con el cuello de pico y amplias solapas con mueca. Cuenta con unas costuras en el hombro, costuras a contraste y dos bolsillos laterales. Antes disponible en tejido vaquero, la gabardina de Mango cuenta ya con muchas adeptas que piensan agotar la prenda en 3, 2, 1.

Disponible desde la talla XS hasta la XL, la gabardina de Mango con más estilo del entretiempo y más fácil de combinar tenía un precio de 49,99 euros y ahora está rebajada a 29,99 euros.