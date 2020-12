Los jerséis feos navideños (ugly christmas sweater) son tendencia, nos guste o no

No es una costumbre de nuestra región, está claro, pero estas prendas tan de "película americana" están cada vez más presentes en las tiendas que frecuentamos por estas fechas. Llevamos ya algunos años viendo colecciones de prendas navideñas en diferentes firmas y este año ya os hablamos de algunas de las propuestas de Inditex en jerseis navideños.

Si este año te has decidido a llevar un "jersey navideño feo" (ugly christmas sweater) durante las fiestas ¡no puedes perderte esta selección! Son una opción temática, divertida y muy calentita para estas fechas que se acercan.

Con mensaje y solidario

Un diseño moderno, si no fuera por el mensaje en inglés no tendría mucho de navideño. Muy acertado el detalle de las lentejuelas, genial para llevar con un look de fiesta: falda con brillos, medias negras y taconazos.

Este jersey además forma parte de una iniciativa solidaria: el 100% de las ganancias irán a la Fundación ASOS (número de registro: 1153946) que empodera a los jóvenes en el Reino Unido, Kenia e India.

*Precio: 35,99€ Ver en Amazon *El precio puede variar

Clásico, rojo y con renos

Si piensas en un jersey con motivo navideño probablemente sea este el primero que aparezca y es que es la prenda navideña por excelencia. Lo encuentras en la sección de chico, es de punto, en color rojo y con los detalles en blanco. Combinado con unos vaqueros y una camisa blanca, conseguirás un look muy comedia romántica.

*Precio: 32,99€ Ver producto *El precio puede variar

Celeste y con pingüinos

El color tan favorecedor y el detalle de los pingüinos en diferentes movimientos lo convierte en uno de los favoritos. Es un jersey divertido, lo encuentras en la sección de chico de Asos, como extragrande, así que es ideal para llevar con un pantalón de cuero (o polipiel) en color negro y deportivas, cómoda y muy navideña.

*Precio: 38,99€ Ver producto *El precio puede variar

Con tu personaje favorito

El jersey navideño con tu personaje disney favorito: desde Mickey a la sirenita, o con otros dibujos animados que nos transportan directamente a estas fechas, como Jack de la famosa peli de Tim Burton "Pesadilla antes de Navidad".

*Precio: 56,43€ Ver en Amazon *El precio puede variar

Sólo lo usarás un día

Sí, este jersey es específico con eso, es específico para el día de Navidad.

*Precio: 14,90€ Ver en Amazon *El precio puede variar

Para toda la familia

Para ir a juego toda la familia.

*Precio: 28,99€ Ver en Amazon *El precio puede variar

Sudaderas muy noventeras

Si prefieres las sudaderas al tricot, estas son tu opción. De estilo muy noventero, con la serigrafía navideña en el centro.

*Precio: 28,99€ Ver producto *El precio puede variar

O también con motivos alpinos, típico estampado para estas fechas.

*Precio: 27,99€ Ver producto *El precio puede variar

Minimalista e irónica

También sudadera y con mensaje un tanto subliminal, lo único que tiene de navideño esta prenda es el deseo. Calentita y con un toque muy original en el mensaje. Para quienes se atreven menos pero aprecian bien la ironía. Además está rebajada.