Los mejores looks de invitada de Cherubina y Panambi, ahora con descuento en Sevilla Fashion Outlet

El otoño es la estación de las bodas. Sí, se suceden durante todo el año, pero en esta estación es cuando más proliferan. Por eso, encontrar un look de invitada se antoja misisón imposible, sobre todo, si tenemos muchas bodas o si, además, estamos inmersas en pleno proceso de renovación de armario. Para que esta tarea resulte mucho más sencilla (y asequible), nada mejor que un outlet con prendas rebajadas y en el que hacerte con los mejores looks de invitada de algunas de las firmas más potentes del universo invitada.

Sevilla Fashion Outlet acoge por tiempo limitado el nuevo espacio pop up de dos de las marcas más deseadas entre las invitadas que destacan por su elegancia y además tienen ADN hispalense: Panambi y Cherubina. Para Cherubina no es la primera vez, ya que también formó parte del anterior pop up de Sevilla Fashion Outlet y que también contó con la participación de firmas como Color Nude o Bimani. Así, hasta el próximo mes de enero, la nueva tienda efímera ofrece prácticamente todas las líneas de producto de ambas marcas, con el atractivo adicional del descuento mínimo del 30%. Se trata del primer punto de venta en formato outlet de Panambi y Cherubina, que han elegido Sevilla Fashion Outlet para estrenarse en este canal como parte de su estrategia de expansión.

El interior del nuevo espacio de Cherubina y Panambi en Sevilla Fashion Outlet. / Óscar Romero

Los vestidos más icónicos de Cherubina y los trajes de chaqueta de Panambi

Cherubina, que revalida su experiencia en formato pop up en el exclusivo centro comercial tras el éxito de la primera tienda de invitada en Sevilla Fashion Outlet en la primavera de este año, presta especial atención en esta nueva aventura a sus colecciones casual.

Así, durante estas semanas, coincidiendo con el cambio de estación, ofrece la oportunidad de hacerse con algunas de sus prendas superventas, como las blusas con lazada o las sudaderas, perfectas para dar un giro alegre a los looks de oficina. Además de sus célebres vestidos y conjuntos de invitada, zapatos y complementos, los entusiastas de la marca también tienen a su disposición su nueva línea de fragancias.

Detalles del interior del espacio pop up de Cherubina y Panambi en Sevilla Fashion Outlet. / Óscar Romero

Nacida en 2003 como un proyecto 100% artesanal, la marca de Ana Cherubina es hoy una de las más solventes de la escena de la moda nacional, y una de las favoritas de algunas de las mujeres más elegantes del momento. La reina Letizia o Lourdes Montes son algunas de sus mejores prescriptoras.

La marca de origen sevillano Panambi también lo pone fácil a la hora de encontrar el look perfecto para los eventos de otoño e invierno. Sus elegantes propuestas alían funcionalidad y estilo y ya están disponibles en el nuevo espacio pop up de invitada de Sevilla Fashion Outlet junto al resto de líneas de la marca, entre las que merecen una mención destacada sus blazers y sus trajes de chaqueta. Con visión de vanguardia y raíz andaluza, los diseños de Lola Jiménez son objeto de deseo e imprescindibles en el armario de mujeres que ya son musas, como Amelia Bono o Nuria Roca

Uno de los looks de invitadas del espacio pop up de Cherubina y Panambi en Sevilla Fashion Outlet. / Óscar Romero

Un espacio cálido y diáfano para conocer los mejores looks de invitada

El nuevo espacio pop up de Cherubina y Panambi en Sevilla Fashion Outlet es desarrollo más reciente del equipo de retail design de Sevilla Fashion Outlet, que sigue dando pasos adelante en diseño e innovación en retail. Con un interiorismo en el que prima una atmósfera cálida gracias a su estudiada iluminación y grandes particiones en arco, es un ejemplo de interior 100% flexible y concebido bajo los preceptos del liquid retail, que permite a las marcas desplegar todo su universo y proporcionar a los visitantes la mejor bienvenida, incluso a través de experiencias efímeras.