Conjuntos dos piezas, estampados geométricos y el binomio blanco y negro: Así es la nueva colección con la que Colour Nude eleva los looks de verano

Lo que más nos gusta del verano es la posibilidad de crear looks mucho más vitalistas, alegres y potentes. Esa premisa vale tanto para un estilismo de diario, como para una boda estival o para los outfits que echemos en la maleta para irnos de vacaciones. Los estampados se convierten en los protagonistas de los vestidos y los conjuntos dos piezas conviven con las faldas boho con naturalidad y sin competencias. En ese marco tan fresco y natural a la hora de configurar los estilismos veraniegos llega la nueva colección de la firma sevillana Colour Nude, que acaba de presentar en Sevilla Fashion Outlet su propuesta para el verano. Bajo el nombre de The Island, la colección resort 2025 de la firma capitaneada por Carmen Osuna es una oda a esos looks que respiran verano y en los que la artesanía es el pilar sobre el que se cimentan los estilismos con más personalidad.

A través de un desfile enmarcado dentro de la programación de eventos y experiencias en torno a la moda que Sevilla Fashion Outlet acoge esta temporada, Colour Nude dio a conocer sus propuestas a clientas y creadoras de contenido muy vinculadas a la moda, como Carmen Bazán (@lamardecuqui) o Rosa Iglesias (@elestilario). En la presentación, la diseñadora, junto a Margarita de Guzmán (@invitadaideal) desengranaron los entresijos de esta colección inspirada en los paisajes de Tailandia. Una fresca propuesta que invita a soñar con escapadas cálidas, tardes interminables frente al mar y eventos al aire libre donde el estilo y la comodidad conviven en armonía. Además, la firma es una de las marcas que cuentan con descuentos por tiempo limitado (hasta el 28 de junio) en Sevilla Fashion Outlet.

Carmen Osuna, diseñadora de la firma Color Nude con un look de su nueva colección. / Óscar Romero

Estampados geométricos y todo al blanco y negro, así es la colección de verano de Colour Nude

"La colección está inspirada en paisajes tropicales de Tailandia y se configura en torno a la artesanía, que se observa en algunos detalles, como las pasamanerías de yute de algunos de los diseños", nos cuenta Carmen Osuna. Confeccionada de manera íntegra en España y 100% artesanal, la colección se construye sobre tejidos naturales como la bámbula de algodón, el popelín y el lino, que aportan fluidez, frescura y movimiento a cada diseño. Entre las propuestas, destacan los vestidos, los conjuntos de falda y top y piezas en el binomio blanco y negro que juegan con cortes estratégicos y detalles artesanales hechos a mano como los bieses a contraste que elevan cada look sin necesidad de artificios.

Looks de la nueva colección de Colour Nude. / Óscar Romero

Entre las piezas destacadas, encontramos vestidos con escote halter y espaldas descubiertas en forma de estrella, pensados para configurar un look relajado para una tarde de verano con sandalias, como para un evento más especial con los complementos adecuados. "La clave de estos looks, en el caso de los conjuntos dos piezas, es la versatilidad, porque cualquiera de los tops te los puedes poner con unos pantalones sultecitos y las faldas con una blusa o top diferente", recalcaba Margarita de Guzmán durante la presentación de la colección.

Uno de los diseños con estampado de canchas de la nueva colección de Colour Nude. / Óscar Romero

Las siluetas favorecedoras, los estampados exclusivos y los detalles de diseño convierten cada prenda en una apuesta segura para quienes desean diferenciarse con elegancia, tanto para un estilismo más informal, como para una boda de verano. "The Island no es solo una colección, es una forma de vestir el verano, ya que se compone de prendas versátiles que se adaptan al momento y al entorno, con la esencia mediterránea que caracteriza a Colour Nude y un savoir faire 100 % español", remata Carmen Osuna.