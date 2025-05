Lleva 48 horas en Zara y está arrasando: El vestido de flores de inspiración italiana que ajusta la cintura y que ya es el más bonito del verano.

Todavía no ha empezado el verano y ya estamos enamoradas de todas las tendencias que sentarán las bases de los looks estivales con más rollazo. Tenemos claro que los vestidos estampados siguen pisando bastante fuerte, pero no son las únicas prendas que han conquistado nuestros corazones. De hecho, hay una propuesta de look que arrasa este verano que nos ha hecho plantearnos muchas cuestiones relacionadas con nuestros looks. Hablamos de los conjuntos de dos piezas, que se colaron tímidamente en nuestros armarios como set ideal para un look de oficina y ya se han convertido en el uniforme oficial del verano. Pero somos fieles a los clásicos y, en verano, seguimos siendo fans de los vestidos, ya sean en versión camiseros, de estilo wrap, tipo túnica o lenceros. Por eso, nuestras alarmas han saltado por completo al ver la última novedad de Zara, que ya está arrasando.

Se trata de un vestido de flores de inspiración italiana que ajusta la cintura y podemos afirmar que a estas alturas ya se ha convertido en el más bonito del verano. De ahí que en 48 horas que lleva en la web se haya convertido en un éxito de ventas entre las amantes de las colecciones estivales de Zara. Sólo tienes que echarle un vistazo para darte cuenta de los motivos que hacen de este vestido de flores de inspiración italiana todo un must para verano.

Los detalles que marcan la diferencia entre un vestido de flores aburrido y un lookazo

Los vestidos de flores siempre se llevan en verano. Puede que las flores varien su tamaño o que los colores pasen de los tonos más saturados a los más neutros, pero este tipo de prints siempre está presente en los vestidos estivales. Para que un look no resulte demasiado reiterativo o que nos dé la sensación de haberlo llevado ya con anterioridad, es importante prestar atención a ciertos detalles para marcar la diferencia entre un vestido de flores aburrido y un lookazo.

Juega con las mangas : Da igual si el vestido presenta un corte más sencillo o sus líneas son demasiado pulidas, aprovecha ese minimalismo para hacer de las mangas las absolutas protagonistas. Abullonadas, en formato globo, de farol o de mariposa, las mangas se presentan en opciones muy variadas y todas son tendencia este verano.

: Da igual si el vestido presenta un corte más sencillo o sus líneas son demasiado pulidas, aprovecha ese minimalismo para hacer de las mangas las absolutas protagonistas. Abullonadas, en formato globo, de farol o de mariposa, las mangas se presentan en opciones muy variadas y todas son tendencia este verano. Sí a los lenceros : Parece que los vestidos lenceros sólo pueden ser lisos o de lunares y nada más lejos de la realidad. Si quieres darle un nuevo aire al que ya consideramos como el vestido eterno del verano, cambia los clásicos prints y huye de los looks monocromáticos para dar paso a las flores más alegres.

: Parece que los vestidos lenceros sólo pueden ser lisos o de lunares y nada más lejos de la realidad. Si quieres darle un nuevo aire al que ya consideramos como el vestido eterno del verano, cambia los clásicos prints y huye de los looks monocromáticos para dar paso a las flores más alegres. Con cinturón : Ya sea porque se lo añadas tú o porque el propio vestido lo trae incorporado, un cinturón marca la diferencia en cualquier vestido. No sólo porque le da un aire elegante y sofisticado, sino porque enmarca la figura y la estiliza.

: Ya sea porque se lo añadas tú o porque el propio vestido lo trae incorporado, un cinturón marca la diferencia en cualquier vestido. No sólo porque le da un aire elegante y sofisticado, sino porque enmarca la figura y la estiliza. Cuerpo corsetero: Es el cuerpo que más se lleva este verano. Con su característico ajuste con líneas estructuradas, su escote en forma de corazón y sus tirantas anchas, este tipo de cuerpos tienen el don de hacer que un vestido deje de ser un simple diseño para ser un lookazo.

Así es el vestido de flores de Zara de inspiración italiana que ajusta la cintura y ya es el más bonito del verano

Al verlo, se nos ha venido a la cabeza la imagen de una bellísima Sofía Loren enfundada en un vestido de escote ajustado y en forma de corazón con el que la actriz italiana presumía de estilazo. Quizás no fuera un diseño en concreto, porque este tipo de vestidos caracterizaron mucho la estética de la donna italiana y quizás sea justo eso lo que nos invita a pensar en la inspiración italiana al ver esta propuesta de Zara.

Con un estampado de flores que hiye del clásico negro y rojo que caracteriza a este tipo de diseños, el vestido de Zara presenta un cuerpo corsetero bastante ajustado, con tirantas anchas y en forma de corazón. Ajustado desde la cintura, el vestido se desliza en una palda lápiz que acaba en un volante peplum. Un diseño muy veraniego y elegante que favorece al instante porque marca al copmleto la figura femenina, realzando la zona de la cintura.

A la hora de combinarlo, nos gusta con unas alpargatas de cuña en color marfil o con unas sandalias de tiras, pero también queda ideal con unas mule. Para rematar la inspiración italiana, puedes añadirle un bolso de rafia, unas gafas de sol XXL y colocar un pañuelo sobre tu cabeza.

Vestido de flores de Zara. / Zara

Disponible desde la talla XS hasta la XL, el vestido de flores de Zara de inspiración italiana que ajusta la cintura y ya es el más bonito del verano tiene un precio de 29.95 euros.

Ref: 0085/128/116