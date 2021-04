Una camisa, un bañador y un vestido, los tres flechazos de la nueva colección de Parfois que invita a disfrutar de una escapada este verano

Ha sido nuestro gran descubrimiento de la temporada y no podemos estar más contentas de que Parfois no pare de lanzar novedades continuamente. Cuando pensábamos que ya no nos podía sorprender con nuevas propuestas y que todas sus cartas estaban sobre la mesa, la firma de complementos portuguesa vuelve a hacerlo.

Todavía estamos asimilando que Parfois tenga la falda midi perfecta para llevar con camisa o que sus bolsos de colores flúor sean los que vayamos a combinar sin parar con ese vestido blanco de popelín tan veraniego y la firma de complementos no nos da tregua. Hace unos días sacaba su primera colección de edición limitada y ahora lanza Miles away, su colección de primavera-verano 2021. Se trata de una propuesta que se inspira en los viajes y las escapadas de verano y que a nosotras nos ha conquistado por completo. Sobre todo tres de sus prendas, que han sido un absoluto flechazo.

De entre todas las propuestas de la nueva colección de Parfois que invita a disfrutar de una escapada de verano, nosotras nos hemos enamorado de una camisa, un bañador y un vestido. Un auténtico flechazo de estilo que nos morimos de ganas de estrenar. En el caso de la camisa de la nueva colección de Parfois, se trata de un diseño en mangas cortas (la tendencia en camisas más top de la primavera) con un estampado naif de Venice Beach. Una fantasía de camisa que estamos deseando ponernos con nuestros shorts preferidos.

En el caso del bañador, el estampado es el mismo que el de la camisa, pero nos encanta porque presenta un diseño sencillo y nos invita a poder usarlo a modo de top con unos pantalones cortos. Por su parte, el vestido de la nueva colección de Parfois ya es otro nivel. Se trata de un vestido camisero con estampados de palmeras que nos transporta directamente a California y nos hace soñar con esa escapada de verano que tantas ganas tenemos de hacer. Aunque, en realidad, nosotras tenemos claro que apostaremos por este vestido de Parfois para bajar a la playa con nuestros outfits más ideales.

Además de la camisa, el bañador y el vestido, la nueva colección de Parfois se compone de diferentes prendas y accesorios que hacen de las escapadas de verano su fuente máxima de inspiración. Miles away nos conduce hacia una mágica escapada de verano por carretera en la que los colores vivos, los materiales ligeros y los estampados veraniegos son algunas de las características principales.

Así es la nueva colección de Parfois para este verano

Además de la camisa, el bañador y el vestido, la nueva colección de Parfois que invita a disfrutar de una escapada de verano se compone de otras prendas y complementos, también irresistibles, y ha llegado el momento de conocerlas.

A medida que el optimismo crece en nuestro día a día, también lo hace en las tendencias y en nuestras preferencias sobre moda. Estamos en la época de retomar todos los planes que hemos tenido que posponer, por lo que no hay lugar para la duda o el aburrimiento, ni en nuestras vidas ni en nuestra ropa.

Mientras que las temporadas anteriores iban en una dirección más minimalista, ahora empezamos a centrar nuestra atención en la vuelta a los 2000 con diseños que combinan riesgo, feminidad y estilo. Queremos ponernos prendas que nos hagan felices. Por tanto, ha llegado el momento de crear combinaciones únicas, de ponernos ese look de fiesta hasta para ir al supermercado y de entender que los bañadores no solo están para llevarlos en la playa.

La colección incluye alguna de las tendencias del momento: tonos neón, tejidos denim, conjuntos monocromáticos, sportswear y prendas en blanco y negro.

Los colores y estampados llamativos dirigen todas las miradas hacia alguno de los diseños imprescindibles de la temporada. Los bolsos acolchados están disponibles en versión grande y pequeña y en colores como el rosa, el verde o el amarillo . Asimismo, podemos encontrar camisas, prendas de baño, bolsos y fulares con estampados de inspiración fotográfica y que nos trasladan a Venice Beach, al igual que ocurre con los coloridos collares de cuentas.

Los accesorios veraniegos nunca deberían resultar aburridos. Por ello, la colección de bisutería se adentra en un mundo lleno de colorido y con gran variedad de materiales. Los pendientes grandes y los collares largos con colgantes aportan un toque especial a cualquier look. Además, los modernos collares de cuentas con detalles de conchas marinas y perlas resultan perfectos para combinarlos.

Los fulares, por su parte, se han convertido en una opción increíblemente versátil, ya que también se pueden utilizar como tops, cinturones, diademas, etc. ¡Hay muchas opciones donde elegir! Los sombreros y las gafas de sol aportan modernidad, mientras que las sandalias, las zapatillas de deporte y las bailarinas ayudan a conseguir un look cómodo sin perder un ápice de estilo.

En cuanto a los materiales, el denim, los tejidos técnicos y las mallas son los verdaderos protagonistas de esta colección. El denim ligero se ha utilizado para confeccionar distintas prendas, como vestidos holgados y bolsos. Los tejidos técnicos se han utilizado para confeccionar camisas y distintos tipos de bolsos, desde los de estilo baguette hasta los shopper. Los vestidos largos con detalles y los conjuntos de punto representan también algunas de las prendas veraniegas más buscadas.

La campaña de Parfois que invita a soñar con los viajes de verano

La campaña de primavera-verano 2021 de Parfois nos ofrece un billete de ida para esa escapada de verano por carretera que tanto deseamos. Las maravillosas Cris Herrmann y Eeva Lioni nos guían hasta nuestro destino a bordo del emblemático Citroën Méhari. Desde la piscina del motel hasta la mesa de la cafetería, la estética de las distintas localizaciones está inspirada en referentes del mundo cinematográfico como Wes Anderson. Casi parece como si estuviéramos en plena California.

Por su parte, Raúl Ruz ha sido el encargado de fotografiar el viaje de estas dos amigas que, sin duda, nos hará soñar con nuestras próximas vacaciones.