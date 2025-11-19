FÚTBOL
Olvida los jerséis elegantes, esta sudadera con detalles joya de Lefties es lo que necesitas para un look elegante y calentito

Los looks sencillos y minimalistas son los protagonistas esta temporada y nada mejor que una sudadera con un toque especial para marcarte el más top

Adiós jerséis calentitos, estas 5 sudaderas elegantes y originales de Zara son las que llevarás con jeans y pantalones de vestir

Nos habían convencido de que las sudaderas no eran aptas para un look de diario y sólo las podíamos llevar en estilismos más deportivos. Nos habían engañado. A pesar de que las sudaderas más originales están confeccionadas en un tejido que no parece muy formal, si las sabemos combinar o elegimos el diseño adecuado, será un detalle que nos pase desapercibido.

Ideales para llevarlas con vaqueros y deportivas, las sudaderas esta temporada van un paso más allá y se convierten en la prenda protagonista de los looks más sofisticados. Tanto, que han desterrado a los jerséis con letejuelas y son la primera opción a la hora de combinar unos pantalones de pana en tendencia. ¿La razón? Que las sudaderas se mimetizan con los detalles más sofisticados y añaden a sus diseños elementos en joya, pedrería o cristales. Como esta sudadera con detalles joya de Lefties, la única que necesitas para tus looks elegantes y calentitos este invierno.

Con detalles joya y perfecta para llevar con jeans, así es la sudadera de Lefties calentita y elegante

Como si se tratase de un jersey holgadito, esta sudadera de Lefties toma prestados elementos que no les son propios y con ellos sube de nivel. Con el cuello a la caja, oversize y la manga acabada en puño, esta sudadera cuenta con unos detalles en joya que recorren toda la prenda y que la hacen muy especial. Como si fueran una especie de copos de nieve en diferentes tamaños, los detalles en pedrería aportan luminosidad a un diseño en un neutral color topo.

A la hora de combinarla, lo primero que se nos viene a la mente son unos vaqueros negros con el tiro elevado y de corte barrel. Al tener ese corte, el look se plantea con una estudiada informalidad. Otra opción es apostar por unos pantalones palazzo de color marrón y con acabado satinado. Puedes rematar el look con una blazer y unas botas de tacón.

Disponible desde la talla XS hasta la XL, la sudadera con detalles joya de Lefties tiene un precio de 19,99 euros.

Ref: 5054/343/737

