Olvida los vestidos boho, estas faldas estampadas de Zara son las que mejor quedan con botas altas.

La estética boho es una de nuestras preferidas en otoño (en otoño y en cualquier otra estación). Casi siempre la configuramos en base a vestidos de flores o diseños sueltecitos y con detalles en volantes o encajes que nos faciliten la elección del combo. Por eso, y para evitar tener que pensar mucho en los qué me pongo, cuando planteamos un look boho casi no nos salimos del combo vestido midi, botas altas y chaqueta de borreguito (cuando hace frío y la chaqueta de ante se nos queda corta).

Este tipo de looks empiezan a aburrirnos un poco, por lo que buscamos combinaciones diferentes y alternativas con las que conseguir un estilismo bajo esa estética, pero algo diferente. Nunca pensamos en ellas, pero las faldas estampadas se convierten en la opción perfecta cuando lo que queremos es un estilismo boho que huya de los clásicos. Estas faldas estampadas de Zara, no sólo son las que mejor quedan con botas altas, también son perfectas para decirle adiós durante un tiempo a los vestidos boho.

Así se lleva una falda con botas altas en un look de inspiración boho

Si hay una combinación que define el espíritu otoñal, esa es la de falda y botas altas (por mucho que lo que más proliferen sean los vestidos). Se trata de un binomio que regresa con fuerza esta temporada para ser la alternativa perfecta a otros estilismos boho que empiezan a ser un poco reiterativos. Aunque el combo de vestido sueltecito y estampado con una botas de piel o de ante nos encanta, nada mejor que una falda con un print bohemio para subir de nivel tu look con botas altas.

La clave para que este estilismo funcione está en el equilibrio. Las faldas midi en tejidos vaporosos o con estampados de flores pequeñas son las otras protagonistas de la temporada. Las puedes combinar con unas botas altas de ante o piel en tonos tierra, caramelo o incluso burdeos para conseguir ese aire bohemio que tan bien funciona en otoño (y en cualquier estación). Puedes añadir al look una blusa romántica con detalles de encaje o lazada (muy en tendencia esta temporada) y una chaqueta corta de ante o punto grueso y el resultado será un look boho, femenino y con mucha personalidad.

Si prefieres un toque más urbano, el truco está en introducir alguna prenda de contraste, como una biker en efecto piel, un bolso bandolera de inspiración vintage o algún pañuelo estampado. El resultado siempre es un look versátil, elegante y lleno de movimiento, perfecto para los días en los que te apetece un estilismo más bohemio, pero quieres huir de los clásicos de siempre.

Con el corte a la cadera y mucho vuelo

La culpable de que nos hayamos replanteado la estética boho es esta falda. Nada más verla, saltaron todas nuestras alarmas de estilo porque tanto el diseño como el corte o el color nos parecen ideales. Se trata de una falda midi que presenta una cintura alta, pero cuenta con un corte en la cadera muy favorecedor y poco habitual en este tipo de faldas. A partir de la cadera nace una falda con bastante vuelo y un bajo irregular que enraíza a la perfección con la estética bohemia. El color, que no deja rastro de los manidos marrones o burdeos, se mueve entre los tonos teja y se vuelve luminoso con pinceladas en color arena. En definitiva, esta falda tiene todos los ingredientes para que la combines con una blusa con volantes y encajes y te calces unas botas altas de piel y seas la más boho de tus amigas.

Falda boho de Zara. / Zara

Disponible desde la talla XS hasta la XL la falda boho de Zara que queda perfecta con botas altas tiene un precio de 47.95 euros.

Ref: 6895/292/330

Con estampado paisley

Este estampado es un must de la estética boho. Da igual si se trata de un vestido, de una blusa o de una falda, este estampado está por encima de flores y cualquier otro print de estilo bohemio. En el caso de esta falda, lo encontramos sobre un fondo negro y con un print en tonos verdes, arenas y ocres, muy bohemios y muy otoñales. Bastante más larga que otras faldas de este estilo, lo qie más nos llama la atención del diseño es el drapeado de la zona del abdomen, que hace que sea muy favorecedora.Además, ese drapeado cuenta con unos volantitos laterales que potencian todavía más ese aire bohemio. A la hora de combinarla, nos gusta con un jersey oscuro y sueltecito y unas botas de estilo track. Puedes rematar el look con una biker oversize.

Falda boho de Zara. / Zara

Disponible desde la talla XS hasta la XL la falda boho de Zara que queda perfecta con botas altas tiene un precio de 59.95 euros.

Ref: 9053/095/330

De estilo lady

Que la falda sea boho no significa que tenga que renunciar a la estética más romántica. De estilo muy lady, esta falda se presenta con el tiro elevado y un corte en evasé, un clásico entre las faldas que más favorecen. Además de su corte, la falda tiene mucho vuelo y eso le da un toque bastante elegante, por lo que no sólo estaríamos ante un estilismo boho, sino también ante uno un poco más sofisticado. Aunque lo que más nos gusta de la falda es el estampado irregular en tonos azules, celestes, marrones y naranjas sobre un fono azul ducado muy intenso. A la hora de combinar esta fala, un jersey en mostaza o amarillo claro, como lleva la modelo, nos parece ideal para que luego le puedas añadir unas botas altas en ante.

Falda boho de Zara. / Zara

Disponible desde la talla XS hasta la XL la falda boho de Zara que queda perfecta con botas altas tiene un precio de 39.95 euros.

Ref: 9540/274/073