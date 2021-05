Estos son los nuevos pantalones culotte de Lefties que por 10 euros te solucionan los looks más fresquitos del verano

Si hay algo que nos encanta de la subida de temperaturas y de la llegada inminente del verano (hace meses que contamos los días) es que los looks se vuelven mucho más alegres, originales y atrevidos. Aunque la subida de temperaturas también trae consigo que determinadas prendas estén completamente excluidas de nuestros outfits veraniegos. Hace calor y queremos looks fresquitos y, a ser posible, económicos. Como si hubieran escuchado nuestras plegarias, desde Lefties acaban de lanzar los pantalones culotte estampados más fresquitos y con los que solucionaremos nuestros looks de verano.

Puede que ya te hubieras enamorado de los pantalones campana que son la tendencia definitiva de 2021 y que en tu mente (o en tu armario) ya no hubiera sitio para más pantalones. Le habías hecho ojitos a los pantalones culotte de colores que mejor sientan, pero no te parecían apropiados para tus looks más fresquitos de este verano. Es verdad que la mayoría de los pantalones presentan un tejido con más cuerpo y eso no ayuda a la hora de no pasar calor, a pesar de que los pantalones culottes, en general, nos permitan presumir de las sandalias en tendencia de este verano y llevar los pies fresquitos. Pero eso no es realmente un look fresquito para verano.

Este tipo de outfits se caracterizan por estar compuestos por prendas confeccionadas en tejidos súper fluidos y vaporosos para que queden sueltas y llevarlas sea fresco, cómodo y, por qué no, estiloso. En ese sentido, los nuevos pantalones culotte de Lefties cumplen con todos los requisitos que una prenda fresquita y de verano necesita y, además, son súper baratos (10 euros y tener un look resuelto nos parece una fantasía).

Antes de que la moda comfy llegara a nuestras vidas para quedarse, ya estaban los looks de verano para demostrarnos que ir cómoda y fresquita no está reñido con la elegancia. Por eso, los nuevos pantalones culotte de Lefties se nos antojan perfectos para salvar todos nuestros looks de este verano. Disponibles en siete estampados diferentes, los pantalones culotte de Lefties están confeccionados en un tejido ligero y súper cómodo. Además, al tratarse de unos pantalones culotte, las piernas quedan sueltas y no se ciñen a los muslos, siendo una prenda todavía más fresquita.

De cintura alta y con elastiquillo, los pantalones culotte de Lefties son perfectos para llevarlos a la oficina, para salir con las amigas o para ir a cenar en pareja. Son tan fresquitos que se te ocurrirán un millón de combinaciones para poder llevarlos prácticamente todos los días y, como son tan baratos, podrás comprarte un par de ellos sin mucho remordimiento de conciencia. Descubre cómo son los nuevos pantalones culotte de Lefties que te solucionan los looks más fresquitos de este verano por 10 euros.

Así son los nuevos pantalones culotte de Lefties

Disponibles en siete estampados diferentes, los pantalones culotte de Lefties recuerdan a los pantalones pijameros que pegaron súper fuerte hace varios veranos y que convertimos en la prenda estrella de nuestros looks de verano. Salvando las distancias, estos pantalones tienen todas las papeletas para convertirse en la nueva prenda del verano.

Ya hemos dicho que son fresquitos y, además, súper baratos, pero su corte le da un plus de elegancia que hará que esta prenda sea válida para cualquier contexto de verano. Evidentemente, puedes apostar por los pantalones culotte de Lefties en un contextos súper informal, es lo bueno de esta prenda.

Además de ser súper fresquitos y baratos, los pantalones culotte son muy versátiles y lo mismo te los puedes poner con unas sandalias de tacón y tiras finas con top lencero, que con una camiseta básica y deportiva, que con un cuerpo de crochet y unas alpargatas. El horizonte es tu imaginación (o tu fondo de armario).

Disponibles desde la talla XS hasta la talla XXL, los nuevos pantalones culotte de Lefties tienen un precio de 9,99 euros y te salvarán los looks más fresquitos del verano, palabra de chica calurosa.