Cómodos y calentitos, los pantalones de punto de Zara que estilizan y causan furor entre las más frioleras.

El punto, ese tejido que durante décadas se asoció exclusivamente con prendas funcionales y cómodas para estar en casa, ha evolucionado hasta convertirse en uno de los materiales más elegantes y sofisticados. Desde hace varias temporadas, el punto ha dado el salto y se ha convertido en el tejido estrella de los looks más sofisticados y calentitos. Lo vemos en vestidos y jerséis, pero también en pantalones e incluso en abrigos. El punto es calentito, pero también puede resultar elegante con esa caída tan favorecedora y, además, resulta de lo más sencillo de combinar.

De entre todas las propuestas, han llegado a Zara unos pantalones de punto cómodos y calentitos que están arrasando entre las mujeres más frioleras. Los pantalones de punto de Zara son la opción perfecta para quienes buscan una prenda cómoda, estilosa y versátil para este invierno. Ya sea para estar en casa con estilo, salir a la calle sin pasar frío o crear un look que destaque por su elegancia relajada, estos pantalones son una inversión segura. Con su acabado en negro, camel o gris, son tan prácticos como favorecedores. ¿A qué esperas para hacerte con ellos? Este invierno, las más frioleras serán las más estilosas.

Cómo combinar unos pantalones de punto para un look elegante

Aunque estos pantalones ya son una pieza top por sí mismos, saber cómo combinarlos puede elevar aún más su potencial estilístico.Todo depende del contexto, que va a influir en el resto de prendas con las que los combinemos e incluso en los complementos por los que apostemos.

Look casual y calentito : Apuesta por un jersey de punto a juego con el pantalón para un conjunto monocromático y añade unas zapatillas blancas o botines planos en tonos neutros. Una bufanda XXL y un bolso de mano tipo shopper rematan el estilismo.

: Apuesta por un jersey de punto a juego con el pantalón para un conjunto monocromático y añade unas zapatillas blancas o botines planos en tonos neutros. Una bufanda XXL y un bolso de mano tipo shopper rematan el estilismo. Sofisticación relajada : Combínalos con unna camisa blanca ligeramente oversized, remangada para un toque desenfadad, y un chaleco de punto en tono camel o gris. Añade unos mocasines clásicos o botas de caña media.Unos pendientes dorados y un bolso estructurado le dan el toque sofisticado.

: Combínalos con unna camisa blanca ligeramente oversized, remangada para un toque desenfadad, y un chaleco de punto en tono camel o gris. Añade unos mocasines clásicos o botas de caña media.Unos pendientes dorados y un bolso estructurado le dan el toque sofisticado. Elegancia minimalista : Ai lo que quieres es un estilismo que emane elegancia, combina tus pantalones con una blusa satinada en un tono complementario al pantalón (negro con camel, gris con blanco...). Añade unos botines de tacón bajo o zapatos de salón, un cinturón fino para marcar la cintura y un abrigo largo en lana.

: Ai lo que quieres es un estilismo que emane elegancia, combina tus pantalones con una blusa satinada en un tono complementario al pantalón (negro con camel, gris con blanco...). Añade unos botines de tacón bajo o zapatos de salón, un cinturón fino para marcar la cintura y un abrigo largo en lana. Estilo deportivo chic: Para las amantes de la estética effortless, sólo es necesario una sudadera con capucha y un abrigo acolchado corto. Añade unas deportivas chunky o botas tipo combat, una riñonera cruzada y gafas de sol grandes.

Los pantalones de punto de Zara cómodos y calentitos que estilizan y causan furor entre las más frioleras

El punto ha dejado de ser un tejido reservado para los jerséis gruesos y las mantas, y ahora es sinónimo de sofisticación. Los pantalones de punto de Zara, disponibles en tres tonos versátiles (negro, camel y gris), son la prueba perfecta de esta transformación. De pernera ancha y tiro elevado, estas prendas logran un equilibrio perfecto entre comodidad y elegancia. Su corte amplio garantiza libertad de movimiento, mientras que su tiro alto estiliza la figura al alargar visualmente las piernas. Confeccionados en una hilatura que incluye algodón, estos pantalones son ideales para los días más fríos, ofreciendo abrigo sin renunciar al estilo. Su diseño permite combinarlos tanto en looks informales como en conjuntos más cuidados, adaptándose a las necesidades de cualquier armario. Aunque cómodos, los pantalones de punto de Zara no sacrifican el look. Su corte amplio y tiro alto los convierten en una pieza clave para cualquier ocasión. El efecto piernas infinitas es real gracias al diseño de tiro elevado y las perneras anchas, que dibujan una figura proporcionada y estilizada. Se adaptan a cualquier estilo:, desde casual hasta elegante, estos pantalones ofrecen una base perfecta para múltiples combinaciones. La textura del punto los hace cálidos y acogedores, ideales para los días más fríos del invierno.

Pantalones de punto de Zara. / Zaraten

Disponibles desde la talla XS hasta la XL, los pantalones de punto cómodos y calentitos de Zara que estilizan y causan furor entre las más estilosas tienen un precio de 22,95 euros.

Ref: 0264/677/802