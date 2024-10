Rocío Osorno inaugura la temporada de pantis con estos de Calzedonia que esculpen la figura y hacen muy buen tipo

La influencer Rocío Osorno baila al son de las tendencias (y, muchas veces, es ella misma la que las marca). Acostumbrada a viralizar y agotar prendas de un día para otro, la diseñadora sevillana ha subido un vídeo a su perfil de Instagram que confirma la llegada de los pantis. Inaugura oficialmente la temporada con dos modelos de Calzedonia, Mid y Strong Sculpt, que son lo más y que combinarás con todos tus vestidos y faldas de la temporada.

Los pantis nos acompañarán hasta bien entrada la primavera, y son una prenda inevitable en nuestro armario porque, ¿alguien se imagina no llevar medias cuando apriete el frío? No estamos dispuestas a pasar ese mal rato, sobre todo, si podemos evitarlo. La firma italiana pensada para todos los públicos tiene una oferta muy variada de artículos como ropa interior, de baño o pantis. En temporadas anteriores, las medias rojas tomaron protagonismo en los looks (las vimos mucho en Navidad), y las de encaje no suelen fallar y son atemporales para estas fechas.

Rocío Osorno lleva pantis con frecuencia, y no le tiembla el pulso a la hora de probar con modelos más originales (con detalles de glitter o diamantes, por ejemplo). Esta nueva propuesta de medias que esculpen la figura está disponible en muchas tonalidades, son de buena calidad y están a un precio bastante accesible. Aprovecha estos días, porque Calzedonia tiene un 15 % de descuento con motivo de Halloween. La influencer las combina con un vestido corto atado al cuello de Zara que incluye un increíble lazo verde en la espalda. Pantis moldeadores, taconazos, bolso a conjunto y, ¡voilà!

Los nuevos pantis Mid Sculpt de Calzedonia

Llevar pantis es la única manera posible de llevar vestidos, faldas, bermudas o shorts en otoño e invierno (somos de esa corriente de pensamiento). ¿Qué necesidad tenemos de pasar frío? ¿Se acabó el lucir estas piezas de nuestro armario hasta verano? ¡Pues claro que no! No son prendas incompatibles con las inclemencias del tiempo, y muchas de ellas están en tendencia y las veremos muy pronto en las cenas de Navidad. Ya vimos en la temporada pasada cómo las medias rojas fueron las protagonistas de muchos looks, conjuntadas con manoletinas o tacones kitten destalonados, sentaban de escándalo. Y tampoco es la primera vez que Rocío Osorno lleva medias de lo más originales (y para el día a día). Es el caso de los pantis Mid Sculpt de Calzedonia.

Los pantis transparentes de 30 deniers Mid Sculpt Performance son muy elegantes y prácticos. Denier es el grosor del hilo con el que se confeccionan las medias y pantis. Cumplen perfectamente con su función: moldean la silueta y hacen buen tipo. Este modelo incorpora una "innovadora demarcación que ofrece un efecto control top en la zona del abdomen y un efecto lifting en los glúteos". Lo más importante de todo es que se ajustan bien al cuerpo (de la talla XS a la L) y garantizan el confort siempre que las llevemos. Muy resultonas y estilosas para el día a día, están disponibles en varios tonos, desde los más claros hasta los más oscuros (ref LIC066, su precio es 12,95 euros).

Los pantis transparentes Mid Sculpt que combinarás con tus prendas de la temporada / calzedonia.com

La versión Strong Sculpt

En este modelo encontramos tres tipos de deniers: 15, 30 y 50. Empecemos por los pantis más transparentes, que son los de 15 deniers Strong Sculpt (ref LIC067). Disponible de la talla S a la XL en color negro y en muchos tonos nude, su precio es 12,95 euros. Por el mismo precio están las de 30 deniers Strong Sculpt (ref LIC068), también de la talla S a la XL en tonos nude oscuros como el moka, claros como el beige chiaro o brillantes como el bronze. Los colores negro y azul no faltan en su paleta. Son medias que aportan una sensación de ligereza cuando las llevas, a la vez que tienen buena sujeción y son por tanto muy cómodas. Finas y de calidad, moldean la figura, sobre todo abdomen, caderas y glúteos con un tejido y confección innovadores que garantizan un efecto total shaper. Este modelo tiene puntas invisibles, costuras planas y entrepierna de algodón.

Los pantis Strong Sculpt de Calzedonia que no te quitarás esta temporada / calzedonia.com

Por último, de esta línea de pantis que nos ha llegado a través de Rocío Osorno, faltan los más tupidos. Hemos llegado a los 50 deniers de los Strong Sculpt. Por 14,95 euros, las encontramos en cuatro colores: negro, azul, marrón oscuro y gris jaspeado de la talla XS a la XL (ref MIC063). Estas medias semitupidas son, al igual que las anteriores, el perfecto equilibrio entre estilo y funcionalidad. Moldeadoras y con compresión media, son muy resueltas para ocasiones más especiales.

Los pantis más calentitos son los Strong Sculpt tupidos de Calzedonia / calzedonia.com

Los pantis no pasan de moda, por el contrario, cada vez tenemos más modelos y tallas a nuestra disposición para que nos sintamos lo más a gusto posible con esta prenda atemporal y estilosa.