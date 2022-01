El vestido de Zara de 9 euros que se llevan las madres de Comunión.

La temporada de BBC (bodas, bautizos y comuniones) está a la vuelta de la esquina y aunque las bajas temperaturas no inviten a fichar un look para esos eventos, las gangas de rebajas se antojan perfectas para hacerlo. Ya hemos echado el ojo ese vestido de invitada barato que salvará nuestras próximas bodas y hemos invertido en blusas de primavera que, seguramente, nos ayuden a conseguir alguno de los looks para BBC. Pero las rebajas de enero para lo que de verdad se antojan perfectas es para fichar el vestido para ser la perfecta madre de Comunión.

Aunque mayo todavía parezca lejano, las amantes de la moda, esas que nunca dejan nada al azar en cuanto a estilismo se refiere, ya andan buscando ese vestido para ser la madre de Comunión más ideal. Quien dice madre dice tía o madrina, que todas nos merecemos ir divinas ese día tan especial. En ese sentido, las expertas ya han encontrado en Zara un vestido por 9 euros con el que ser la perfecta madre de Comunión (tía o madrina).

Se trata de un vestido de largo midi con un corte realmente sencillo. Presenta un cuello a la caja y es muy fluido en las formas. Con unas mangas ligeramente ablusonadas, lo que más le gusta a la madres de Comunión de este vestido es su irresistible estampado. Sobre un fondo crudo se dibuja un paisaje en granate empolvado que le da un punto bastante bucólico a la prenda.

Tanto el color como el corte y el estampado hace que se haya convertido en uno de los fichajes estrella de las madres de Comunión. Aunque lo que de verdad hace que se hayan enamorado de él es su irresistible precio: sólo 9 euros. De esta forma, invertir en un vestido para un evento tan concreto no se vuelve tan doloroso para el bolsillo. Además, al tratarse de un diseño muy sencillo, las madres de Comunión podrán usarlo para otro tipo de eventos más informales.

Ya sea para llevarlo con cinturón o suelto (para un look de Comunión nos gusta más la versión flui), el vestido de 9 euros de Zara lo podrás combinar con unos taconazos en color maquillaje y una cartera en tonos dorados envejecidos. Un lookazo de madre de Comunión a un precio bastante razonable.

Así es el vestido de Zara de 9 euros para madres de Comunión

Disponible desde la talla S hasta la L, el vestido de las rebajas de Zara que se llevan las madres de Comunión tiene un precio de 9,99 euros.