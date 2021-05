Estas zapatillas de pañuelo de Stradivarius son las que mejor quedan los vestidos blancos y son ideales para looks cómodos y con rollazo

Las cartas están sobre la mesa. A escasas semanas de que comience (por fin) el verano) ya tenemos más que claras cuáles van a ser las tendencias en sandalias y zapatos para este verano 2021. Todo parece indicar que las sandalias mule de tacón ancho serán las auténticas triunfadoras de este verano, pero nosotras hemos descubierto las zapatillas que de verdad lo van a petar este verano. Sobre todo a la hora de combinarlas con un vestido blanco como el de Rocío Osorno.

Es verdad que al llegar el verano ya sólo queremos llevar sandalias y alpargatas de esparto para que nuestros pies estén fresquitos y nos olvidamos de que las zapatillas nos pueden dar como resultado los looks con más rollazo, sobre todo si las combinamos con vestidos. No es necesario que lleves zapatillas de piel, nuestras firmas preferidas saben que en verano hace calor y por eso lanzan propuestas de zapatillas en otro tipo de material. Es el caso de las nuevas zapatillas de pañuelo de Stradivarius que, confeccionadas en tela, se antojan súper fresquitas y cómodas para los looks de verano.

Aunque lo que más nos gusta de las zapatillas de Stradivarius es su estampado, que hace que sean súper originales y perfectas para que las combinemos con los vestidos blancos que ya tenemos en el armario y conseguir looks cómodos y con rollazo. En un estampado tipo pañuelo y patchwork, las zapatillas de Stradivarius se tiñen de los colores que más fuerte están pegando esta temporada: rosa, malva y verde, todo en tonos pastel.

El patchwork, los tonos pastel y el estampado tipo pañuelo (nos ha conquistado el corazón), hacen que las zapatillas de Stradivarius se antojen perfectas para que las combinemos con cualquiera de los veinte mil vestidos blancos que ya tenemos en el fondo de armario.

Combinar un vestido blanco con unas alpargatas en verano es cómo súper básico y nosotras preferimos decantarnos por algo diferente y marcarnos un lookazo con mucho rollazo. Por eso nos parece perfecto llevar a otro nivel nuestros vestidos blancos con estas zapatillas y conseguir looks cómodos y con mucho rollazo.

Combinar un vestido con zapatillas es algo que hemos descubierto hace un par de temporadas y cuyo resultado nos encanta, por eso apostar por seguir con esta tendencia durante este verano y hacer que las zapatillas les den todavía más rollazo a nuestros vestidos blancos nos parece una absoluta fantasía. Descubre cómo son las nuevas zapatillas de pañuelo de Stradivarius y fíchalas porque son las que mejor quedan con los vestidos blancos y son ideales para looks cómodos y con rollazo.

Así son las zapatillas de pañuelo de Stradivarius

Da igual cómo sean los vestidos blancos que ya tienes en el fondo de armario o los que te vayas a comprar próximamente, las zapatillas de pañuelo de Stradivarius son las que mejor quedan con ellos. Si te gustan los vestidos blancos babydoll, si los prefieres camiseros y si te atreves con los lenceros para presumir de moreno, cualquier vestido blanco sube de nivel con estas zapatillas de pañuelo de Stradivarius.

Como, además de ser fresquitas porque son tipo lonetas, presentan un estampado súper original, también puedes apostar por ellas en cualquier look monocromático o denim en el que necesites aportar algo de color para tener rollazo.

Disponibles desde el 35 hasta el 41, las zapatillas de pañuelo de Stradivarius tienen un precio de 22,99 euros.