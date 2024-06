Zara actualiza el vestido de lunares de Pretty Woman y la nueva versión es lo más romántico que verás este verano.

El icónico vestido que llevaba el personaje de Julia Roberts en Pretty Woman ha inspirado un sinfín de prendas desde que la película se estrenase en cines. Cada verano, firmas como Zara reinterpretan la versión original y la vuelven mucho más actual. Ahora que se ha desatado la locura por los lazos y que las prendas de lino son las más buscadas, no es de extrañar que ambas tendencias se observen en la actualización que el buque insignia de Inditex hace de este icónico vestido.

Deja a un lado las prendas de crochet más en tendencia y, si eres amante de lo retro, echa un vistazo al vestido de lunares de Zara con el que actualiza de una forma mucho más romántica el diseño original de Pretty Woman y presume de estilazo al más puro estilo Julia Roberts. No verás un diseño más romántico este verano.

El vestido de lunares de Pretty Woman

El vestido de lunares que el personaje de Julia Roberts lleva en la película Pretty Woman es uno de los diseños más icónicos del cine y ha tenido un impacto bastante significativo en la moda desde su aparición en 1990. En la película, el personaje de Roberts, Vivian Ward, usa este vestido de lunares blancos sobre un fondo marrón satinado durante la en la que asiste a una carrera de caballos junto al personaje de Richard Gere, Edward Lewis.

Tanto si has visto la película como si no, sabrás que el diseño se caracteriza por ser un vestido de lunares muy elegante y atemporal que destaca por varias razones. Su estampado es clásico y está asociado con la sofisticación y la elegancia que durante toda la película adquiere la protagonista. El diseño presenta un corte clásico con una cintura ceñida y una falda que llega hasta la rodilla en un corte A, lo que realza la figura y proporciona un aspecto muy estilizado. El personaje de Julia Roberts complementa el vestido con un sombrero de ala ancha marrón y blanco y unos guantes blancos, ideal para el contexto de la escena. Aunque en nuestro día a día no es necesario combinar así un vestido que se inspire en este diseño.

Este icónico vestido de Pretty Woman ha tenido una influencia perdurable en la moda y no hay temporada (sobre todo, en verano) en la que una firma no reinterprete su diseño (Zara suele ser la que más apueste por ello). Aunque los lunares han sido un estampado clásico durante décadas, la popularidad del vestido en Pretty Woman llevó a una renovación de su popularidad en la década de 1990. El estampado de lunares se asoció nuevamente con la elegancia y el glamour. Muchos diseñadores han creado colecciones inspiradas en este icónico vestido de, incluso en la moda flamenca.

Ahora que experimentamos un renacer de la moda retro y el gusto por reinterpretar tendencias de otras décadas, tiene mucho sentido que firmas como Zara lo vuelvan a actualizar en una versión mucho más ponible y romántica.

Así es el vestido de lunares de Zara que actualiza el diseño de Pretty Woman en una versión más romántica

Zara ha creado una versión más romántica del icónico vestido de lunares de Pretty Woman, manteniendo el espíritu elegante del original pero añadiendo toques más actuales y románticos. El diseño está confeccionado en lino de color marrón con lunares blancos, proporcionando una textura ligera y cómoda ideal para diversas ocasiones.

Presenta un escote recto y un cuello halter con tirantas anchas que se anudan en la espalda, aportando un aire romántico y moderno al diseño. Este detalle de cuello halter con tirantes anudados en la espalda es la principal variación del original, que presentaba un escote a la caja y mangas a la sisa, dando un toque fresco y veraniego. La falda evasé sigue el estilo del vestido original, creando una silueta favorecedora que acentúa la figura y permite un movimiento fluido.

Disponible desde la talla XS hasta la XL, el vestido de lunares de Zara que actualiza el diseño de Pretty Woman tiene un precio de 35,95 euros.