Carlota, que llega Toñi

Era otro tema el que iba a ocupar estas líneas. Pero el pasado jueves vi el comienzo del programa Sálvame y le tocaba estar al frente a Carlota Corredera. La presentadora comenzó muy emocionada ya que ese mismo día se estrenaba su primer libro. La gallega es una persona que tiene tantos admiradores como detractores y los ha conseguido en muy poco tiempo. Siempre había estado en la sombra, dirigiendo el magacín más visto y criticado de la televisión y como subdirectora de otros programas de éxito en la historia de la televisión como Sabor a ti, presentado por Ana Rosa Quintana hace años en Antena 3. Hasta que un día se pidió una excedencia como directora (coincidiendo con su embarazo) y cuando regresó terminó como colaboradora y presentadora de algunos formatos de éxito de Mediaset. Entre ellos las diferentes versiones de Sálvame o Hable con ellas. En los últimos meses ha ejercido de presentadora de programas de Telecinco que se emiten en horario de máxima audiencia como Las Campos o Cámbiame. La polémica que suscitó la sustitución de Marta Torné por Corredera fue tremenda. "Está hasta en la sopa" es uno de los comentarios que más persiguen a la presentadora. Tanto entre semana, a diferentes horas, como los fines de semana hace aparición. Es normal que se haga la comparación con Jorge Javier Vázquez, el otro rostro que más programas presenta en la cadena. Por esto Carlota ha recibido multitud de críticas. Pero, ¿no les gustaría a ustedes dedicarse a lo que les gusta y si el tiempo se lo permite tener múltiples trabajos?

Es evidente que no se puede gustar a todo el mundo. Carlota es demasiado emocional. El día al que hago referencia en las primeras líneas se le saltaron las lágrimas en varias ocasiones al hablar de su libro, al recordar su proceso de pérdida de peso, un problema que ya ha contado en numerosas ocasiones que vive desde pequeña. Tiene el ego algo subido o eso parece en algunas ocasiones. Esa tarde repitió en pocos minutos que "hoy sale mi libro". Ahora son muchos los rostros de la televisión los que ocupan las estanterías de las librerías pero si los lectores consumen esos productos, ¿por qué no aprovechar la oportunidad? Corredera también ha protagonizado las portadas de las revistas del cuore más conocidas del país. Es imagen de productos para adelgazar y ha desfilado para firmas de ropa de talla grande. No todo vale en televisión ni en ninguna profesión. Hay veces que como todos mete la pata, hace comentarios que no vienen a cuento. Pero guste más o menos lo cierto es que a muchos nos gustaría tener tantas oportunidades como Carlota y mientras las aproveche con la pasión que demuestra (que sí, que en ocasiones es desmesurada pero mejor eso que no lo contrario), dejémosla disfrutar. Pero cuidado Carlota, que Toñi Moreno ya ha llegado a Telecinco. Aunque la de Sanlúcar es más de repartirse entre cadenas que entre varios programas de una misma.