Ajeno al extraño truco

Vitolo tiene los días contados en el Sevilla... a tenor de lo que anuncian a bombo y platillo en Las Palmas un día tras otro. En Canarias han aireado el enjuague para saltarse la sanción de la FIFA al Atlético, al que no ha gustado que Miguel Ángel Ramírez, presidente canario, haya anunciado que el jugador pagará la cláusula de rescisión de su contrato con el Sevilla. Pero a todo esto es ajeno el club de Nervión, que no ha recibido ninguna comunicación por parte de Vitolo o del Atlético de estos planes y sólo tiene claro que no participará en la operación de ningún modo. Sólo espera que, si es cierto que Vitolo se quiere ir, pague su cláusula indemnizatoria.

"Cero negociación" es el mensaje que emiten las más altas instancias del Sevilla consultadas. Es decir, o cláusula o nada. Es la única fórmula que tiene Vitolo para cumplir su deseo de ponerse la camiseta del Atlético en enero. Antes no puede y, para no estar parado seis meses en un año de Mundial, Las Palmas se ha ofrecido como club puente. Es el contexto ideal para que el canario se sienta querido siendo ave de paso... El problema es que este extraño puenteo deja muchísimas dudas sobre su legalidad y el Sevilla tampoco quiere verse metido en ese charco, de ahí que ni siquiera vaya a reclamar el 12,5% que correspondería a Las Palmas por la plusvalía del jugador, que le costó al Sevilla tres millones de euros en julio de 2013.

"Es un truco", dice una autoridad en derecho deportivo que ve varias lagunas legales

Entre estas dudas está si el Atlético o el jugador no infringen ninguna ley fiscal o deportiva al pagar la cláusula la semana que viene, tal y como han anunciado en Las Palmas. La fórmula ha quedado definida por el presidente grancanario: el jugador, con el dinero del Atlético, pagará la cláusula de rescisión de su contrato y actuará como agente libre para firmar por Las Palmas por seis meses y en enero hacerlo por el Atlético. Y debe ser un pago inmediato y total, sin posibilidad de aplazamientos. El Atlético no puede pagar la indemnización en este momento, porque se lo prohíbe la sanción de la FIFA. En el mismo momento de pagar su cláusula en la LFP tendría que registrar al futbolista como poseedor de sus derechos federativos, y no puede hacerlo. Y tampoco puede pactar un pago aplazado con el Sevilla, que en todo caso se negaría a negociar nada con los colchoneros.

"Las cláusulas no se pueden aplazar, la LFP exige que sea un pago inmediato, un depósito con el montante íntegro", reconoció a este diario una de las máximas autoridades en derecho deportivo de este país, que prefirió mantener el anonimato. "No tienen tributación, al ser una indemnización -recientemente se cambió el marco legal que obligaba al pago correspondiente por IRPF-. Y la puede pagar el jugador o el club que adquiera sus derechos", continuó explicando el experto. "Pero en este caso el Atlético no puede pagarla por la sanción de la FIFA, porque tendría que registrar al jugador y no puede hacerlo hasta enero".

¿Cuál es el problema entonces? El lío y el nudo de las sospechas de ilegalidad vienen por la tributación que acarreará que el Atlético tenga que prestar el dinero a Vitolo, ya que cabe imaginar que éste no es propietario de tal capital dinerario. "Tiene que ser dinero del jugador y es lógico pensar que Vitolo no tiene ese dinero, con lo que tendría que ser un préstamo, o una donación, imagine la tributación que tendría eso. Es un truco, es un truco", decía insistentemente el especialista en derecho deportivo. Y a este truco no se va a prestar el Sevilla, que ni siquiera va a protestar el pago de ese 12,5% de la plusvalía que, según lo firmado en el contrato de traspaso por Las Palmas y Sevilla en 2013, correspondería al club canario.

El riesgo de cometer una ilegalidad, sea por el fraudulento puenteo que realiza el Atlético de la sanción de la FIFA al abonar la cláusula de Vitolo ahora, o sea por la elevadísima tributación fiscal a que se sometería la donación del montante de esa cantidad que no puede ser aplazada, corresponderá al jugador o al club madrileño, algo que no compete al Sevilla.

Así, en Nervión no tienen más remedio que celebrar que Vitolo dejará en las arcas del club un buen montante de dinero. Alrededor de 32 millones de euros, ya que de los 36 millones y pico (el pico depende de los devengos del IPC sobre 35 millones) de la cláusula, Las Palmas ingresará unos 4 millones de euros, correspondientes a ese 12,5% de la plusvalía resultante de restar al total 3 millones, que es lo que costó el futbolista cuando firmó por el Sevilla en 2013. Sólo subiría a 40 millones la cláusula más adelante, y el Atlético debe afrontar la operación ya, entre otras cosas porque la situación creada no tiene vuelta atrás y Vitolo quiere resolverla antes de someterse a la presión mediática que sufriría en Sevilla la semana que viene. El miércoles debe incorporarse a los entrenamientos y el martes quiere pagar su cláusula.