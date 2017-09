"Dudé si podría volver a jugar y ahora sólo pienso en disfrutar"

-¿cómo se encuentra? Parece que el fútbol le da otra oportunidad después de que muchos dudaran de su regreso...

-Bueno, después de un año difícil para mí, después de dos lesiones graves, estoy contento con que puedo estar en el campo todos los días entrenando.

Creí que sería difícil recuperarme; todavía no he visto las imágenes de la lesión..., y no quiero verlas"

-Tuvo en abril de 2016 la extraña lesión de la rótula y luego, en enero de este año, la del menisco en la otra rodilla...

-Sí, puede ser que estuviera cargando más en la rodilla derecha durante la recuperación. Fue muy mala suerte.

-¿A su edad, 32 años en la primera lesión, 33 en la segunda, pensó en la retirada obligada?

-Sí, había momentos, sobre todo al principio, en los que creía que sería difícil recuperarme de la lesión. Pero después hay que coger otro pensamiento y trabajar para volver a jugar al fútbol.

-La de la rótula fue una lesión rara, no se suele dar...

-No, no pasa muchas veces en el fútbol, fue sin golpe, sin nada. Al final es que te toca y hay que trabajar. Todavía no he visto repetidas las imágenes de la lesión... Y no quiero verlas.

-¿Qué significa Berizzo para usted? Ha sido clave en su continuidad en el Sevilla...

-Bueno, hablé con Óscar al final de la temporada y me dijo que tendríamos que ver quién sería el nuevo entrenador, por si yo entraba en sus planes. Al final fue Berizzo y fue clave, sí. El club me dijo que contaba conmigo. Tenía otras ofertas y tenía que planificar mi futuro. Hablamos mucho y decidimos que me quedaría, gracias a Berizzo.

-¿Qué le pidió Berizzo y qué le puede ofrecer usted?

-Bueno, no hablamos así. Pero él me conoce y sabe qué puedo dar al equipo, y cómo trabajo yo. Yo sé cómo trabajan ellos también y decidimos seguir.

-Todavía no se ha visto el Sevilla que quiere Berizzo...

-Hemos tenido una muy buena pretemporada, jugamos muy bien. Y los primeros partidos de la temporada no han sido como queremos. La Champions significa mucho para el club y han sido partidos de mucha tensión. Era una presión muy alta en la cabeza... Ahora hay que seguir trabajando poquito a poquito para mejorar en todos los aspectos.

-¿Puede explicar qué Sevilla se puede esperar con Berizzo?

-Es un entrenador que quiere jugar, que su equipo tenga la pelota, que juegue con mucha intensidad y con mucha presión arriba. Es un entrenador que tiene una mentalidad ofensiva.

-¿Qué cree que le ha faltado al equipo en este inicio? La presión psicológica del play off...

-Creo que en todos los partidos, menos en Getafe, hemos tenido muchas ocasiones y no hemos marcado los suficientes goles. En Champions tuvimos ocasiones, pero nos faltó el gol para tener tranquilidad en el juego. Y, bueno, las pérdidas de los balones que facilitaron al contrario hacernos contraataques no ayudaron mucho. Al final ahora estamos en la Champions y tenemos cuatro puntos en dos partidos... No está tan mal.

-¿Puede haber aún un mal ajuste del centro del campo para replegar tras la presión tan adelantada? El equipo sufre mucho las pérdidas de balón...

-Sí, bueno, el estilo es de mucha presión y si no tienes las líneas juntas... Es clave que no haya mucho espacio entre líneas y en eso tenemos que mejorar.

-Se ha hecho largo el equipo...

-Sí, ha sido uno de los problemas también. Y los equipos con los que hemos jugado han hecho buenos partidos. El Getafe, por ejemplo, supo aprovechar muy bien lo que hacíamos mal. El equipo de Turquía tiene mucha experiencia, futbolistas que juegan bien, con calidad... Para nosotros no ha sido tan malo como se ha podido ver desde fuera. Muchas veces se recuerdan más las malas cosas que las buenas.

-No ha habido continuidad en el once por la necesidad de rotación, por bajas inoportunas como la suya por el tobillo, la sanción de Banega...

-Sí, pero esas cosas siempre se pueden usar como excusas. En pretemporada también tuvimos muchos cambios y hemos jugado muy bien. No me sirve de excusa.

-¿Cómo ve la plantilla?

-Muy bien, hay muchos buenos jugadores, con calidad, competencia en todos los puestos... Eso es bueno para el equipo.

-Hay una clara apuesta por la calidad, ¿no?

-Sí, creo que viene bien para el estilo que queremos implantar.

-¿Le puede faltar un poco de físico, para esa presión arriba?

-No, creo que no. La plantilla está bien como está y el club ha fichado a jugadores buenos y ahora nosotros tenemos que darlo todo para jugar y estar donde queremos estar, competir en todas las competiciones.

-Hay gente veterana, lindando los 30, o por encima de los 30...

-No es bueno tener sólo a jóvenes y no es bueno tampoco tener sólo a viejos, hay que hacer una mezcla y creo que el equipo está bien como está.

-¿Qué diferencia ve entre Berizzo y los dos predecesores en el cargo, Sampaoli y Emery?

-La verdad es que el año pasado no estuve mucho con el equipo, pero creo que hay más similitudes entre Sampaoli y Berizzo que entre Unai y Berizzo. Pero son entrenadores buenos los tres.

-¿Cómo está viendo al último en llegar para reforzar la medular, Johannes Geis?

-Creo que es un chico fuerte, que juega bien con la pelota, viene con ese físico de Alemania, que puede ser que falte un poquito como se ha dicho, y eso es bueno también...

-Hay competencia en la medular, con distintos perfiles...

-Sí, hay muchos perfiles diferentes y para tres puestos en el equipo hay muchos medios centro. Entonces, hay competencia.

-El listón está muy alto. Hay que contar con los tres de arriba siempre, parece que ha vuelto el Valencia, el Villarreal... ¿Es más difícil este año?

-No sé, siempre es difícil y la presión siempre es alta para nosotros. Queremos estar ahí y lo que debemos es buscar un buen arranque en la temporada, sumar muchos puntos ahora para tener tranquilidad en el resto de la temporada y poder pelear.

-En la Champions, el plato más fuerte para empezar, Anfield. ¿Qué le sugiere?

-Uf, un partido difícil, nunca he jugado allí, pero es un campo precioso, con mucho ambiente, e historia también. Va a ser un partido difícil y bonito.

-Parece que el Sevilla está obligado a llegar a los octavos de la Liga de Campeones, como si fuera fácil, y hasta llegar a cuartos...

-Sí, bueno. Siempre hay que tener altos objetivos, podemos hacer lo mismo que el año pasado y mejorarlo. Pero antes hay que jugar los partidos.

-¿Qué siente ante la posibilidad de jugar en Anfield tras su largo proceso de recuperación?

-Alegría. Ha sido un proceso muy duro. El principio fue complicado, pero la recuperación ha sido fantástica, a pesar de que tuve dudas de que pudiera volver a jugar al fútbol.

-A su edad, 34 años, ¿se le puede hacer larga la temporada después de un año sin jugar?

-No, para mí haber hecho una buena pretemporada ha sido muy importante, después de un año sin jugar, apenas los dos últimos partidos de la temporada pasada. Era necesario para mí tener esta buen pretemporada.

-La gente se mostró muy cariñosa en su reaparición en Nervión ante Osasuna.

-Sí, sí. La afición supo ver que había hecho un gran esfuerzo y que he trabajado muchísimo para volver. La gente valora ese esfuerzo y ese sacrificio. Sabe que soy un jugador que hace de todo para el equipo.

-Ha vuelto Krohn-Dehli entonces, parece que disfruta de una segunda juventud... ¿Hasta cuándo?

-Bueno (risas), hasta... No sé. Yo sólo pienso en disfrutar el fútbol ahora. Y vamos a ver, hay que ir poquito a poquito.