N'Zonzi, otra vía posible

Mucho trabajo de planificación tiene el Sevilla por delante, aunque para un puesto clave habrá que esperar. El centro del campo es el eje central de cualquier equipo y el nombre propio de esta temporada estival será N'Zonzi. La campaña del galo ha sido una montaña rusa de emociones, pero Joaquín Caparrós supo encauzarlo y la imagen del francés yéndose al vestuario abrazado al técnico tras el triunfo ante el Alavés dice mucho de lo que pueda pasar.

Renovado en enero del año pasado hasta 2020, con el consiguiente aumento de su cláusula de rescisión, ya el verano anterior su futuro estuvo en el aire por el interés de la Juventus. Aquello le hizo iniciar la campaña a pie cambiado y aseguró en France Football que en verano tuvo la imprensión que el club "no hacía esfuerzos" por explicarle las cosas, "para dialogar, cuando tenía varias ofertas". Ello, unido a los desencuentros con Berizzo, especialmente tras el partido en el Sánchez-Pizjuán con el Liverpool, lo pusieron en el ojo en el huracán. "Nos ganaban por 0-3 al descanso. El técnico me sañaló un poco. Sus palabras me afectaron. Desde entonces la relación se rompió", indicó entonces. Con Montella también hubo polémica, sobre todo tras su salida nocturna después de la final de Copa.

Pero todo cambió con Caparrós. El utrerano supo tocarle la fibra y engancharlo para la causa y la misión ahora debe ser seducirlo y darle su sitio para que se sienta importante en el próximo proyecto. Caparrós, viejo zorro en esto del fútbol, así lo ha hecho, pero mucho tendrá que ver en ello también el futuro entrenador. Habló con N'Zonzi en privado y le hizo pedir disculpas a sus compañeros para que todos empezaran de cero. La terapia de choque funcionó y es el líder que el utrerano quiere en el campo. Un problema arreglado, cuando parecía hasta no hace poco un callejón con la salida del francés del club como única opción. Pero el verano será largo para N'Zonzi y, por ende, para el Sevilla, pendiente de un Mundial que es un peligroso escaparate. De hecho, el baile ya ha empezado y el Daily Mirror informa que es una de las peticiones de Emery para el Arsenal. Sus 40 millones de cláusula no parecen un problema.