Sergio Rico, un sevillista puro con un ojo en Rusia

La primera motivación de Sergio Rico es el Sevilla Fútbol Club. Lleva en el alma el escudo de su equipo. "Es de los nuestros, de los que han mamando la ciudad deportiva desde pequeño, y saben y sienten lo que este club desde pequeño", dijo José Castro al presentar su renovación hasta 2021. El curso pasado fue el de su confirmación definitiva: ya casi nadie se atrevía a discutir que era un portero de los que salvan partidos -siempre hay críticos-. Sergio Rico se rebeló cuando Lopetegui lo olvidó y el Sevilla fichó a Sirigu. Se vino arriba en banderillas, si se permite la licencia táurica. Ahora recoge el premio.

Una oferta del Milan fue la espoleta de su renovación. Firmó ayer hasta 2021 y su cláusula subió a 40 millones, 45 si se ejecuta en los últimos días del mercado: "Es cierto que ha habido bastantes ofertas durante el verano, y es de agradecer a todos los clubes que se han interesado por mí, es un orgullo. Pero en cuanto el club me comunicó que tenía la intención de renovarme fue mi única idea. Soy muy, muy sevillista, para mí el Sevilla es mi segunda familia, es mi casa. Estoy muy contento y no se me pasó en ningún momento otro club que no fuera el Sevilla Fútbol Club".

El meta de Montequinto estaba ayer feliz y agradecido "en un día tan especial y tan bonito". "Es para mí un placer renovar nuevamente con el club de mi corazón y de mi sentimiento, al que siempre he animado y he seguido. Quiero agradecer a todos, a Óscar y al club, el esfuerzo que han hecho y al presi, la confianza que ha depositado en mí una vez más. Pienso devolver esta confianza con mi trabajo y mi sacrificio".

Devolver la confianza es su obsesión. Pero el Mundial de Rusia es otra motivación: "Sobre todo quiero hacer un buen papel con el Sevilla, dar el máximo de mí, seguir creciendo, a pesar de que estos últimos años ha ido todo muy progresivo y ascendente. Mi idea es seguir cogiendo experiencia, seguir ganando galones y lograr los objetivos marcados. Y en lo personal, intentar ir al Mundial con la selección, sería increíble".

Se reencuentra de nuevo con Jesús Navas. "Es curioso, cuando empecé a entrenar con el primer equipo con 16 años estaba él y luego se fue. Y ahora estamos los dos en el primer equipo. Es muy bonito". Ambos comparten las mariposillas antes de los partidos: "El equipo está muy ilusionado ante el play off, y deseando que llegue ya el miércoles. Hay que apretar los dientes, no será fácil".