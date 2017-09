Suspense a dos bandas

Más encajaría una opción similar a la de Stefano Okaka, por el que medios ingleses aseguraban que el Sevilla había pujado, aunque fuentes del club negaron con rotundidad tal extremo. Un futbolista que se haya quedado sin sitio en su equipo sí podría responder a esa oportunidad de mercado para rematar la plantilla. No es descartable tampoco un último intento por un medio centro. Desde el inicio de la planificación quedó señalado Marcos Llorente como una posibilidad, pero es casi imposible sacarlo del Madrid...

Frustrada la opción de Lucas Pérez, la de Batshuayi también se escapa ante la imposibilidad del Chelsea de hacerse con Fernando Llorente, lo que deja a Antonio Conte con sólo dos delanteros puros, Morata y el belga, al que ya ha alineado alternándolo en la titularidad con Willian, que no es punta, sino extremo.

La única vía de salida sería el depósito de la cláusula de rescisión de su contrato, lo que abriría un margen de un mes para firmar a otro jugador por él... Pero éste no podría ser inscrito en la Liga de Campeones más tarde de esta noche y habría que ver si ya con el mercado cerrado hay algún jugador de nivel por el que el Sevilla pudiera negociar sin desprenderse de una cantidad estratosférica. El Genk, por ejemplo, no cedió ante los últimos sondeos enviados desde Nervión por Sander Berge y seguía tasando a su jugador por encima de los 15 millones de euros, un precio elevado para un jugador aún por hacer de apenas 19 años.

La posibilidad que da la LFP de inscribir hasta esta noche a jugadores, apurando el plazo que da la UEFA para las listas de sus torneos continentales, también abre otro inquietante compás de espera con nombre propio, el de Steven N'Zonzi. Desechada ya totalmente la posibilidad de que la Juventus abordase su contratación a última hora, el nuevo rumor informativo que corrió durante la tarde de ayer estaba referido a un movimiento inesperado del Barcelona, que sí tiene margen para depositar hoy su cláusula de rescisión. Otra cosa es que tenga capacidad económica para ello, ya que anda enfrascado en la millonaria contratación de Coutinho, con Di María y Mahrez también a la espera y, tras la adquisición de Paulinho y teniendo a Busquets, puede que no le quede dinero ni sitio para el medio sevillista.

La Liga tiene un día más para cerrar la ventana de transferencias veraniegas. Será hoy a las 23:59 cuando ya no se pueda inscribir a ningún fichaje de última hora y eso mantiene el suspense en nuestro país, a diferencia de lo ocurrido en las otras grandes ligas, puesto que Inglaterra, Italia, Francia y Alemania, la primera al hacerlo a las seis de la tarde, ya cerraron ayer el plazo. Claro que el cierre en la Europa civilizada condiciona y mucho lo que pase hoy en la Liga, ya que el margen para maniobras de última hora se minimiza al haberse cerrado el mercado continental.

Hoy también concluye el plazo para la Champions

La LFP hizo coincidir el cierre de la inscripción de jugadores hasta hoy a las doce de la noche, justo cuando se cumple el plazo de la UEFA para cerrar la lista A de los clubes clasificados para la fase de grupos de la Liga de Campeones. De no producirse ninguna novedad, o ningún cambio de cromos, el Sevilla continuará con los 24 inscritos (al tener sólo a tres canteranos) y no tendrá que dar la baja a ninguno respecto a la lista del play off.