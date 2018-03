El virus FIFA como buen síntoma

Aún están lejos los tiempos en que un parón liguero por partidos internacionales dejaba la plantilla sevillista en cuadro. Eran otras épocas, con Juande Ramos o Manolo Jiménez al frente, en que hasta once futbolistas acudían a la llamada de sus selecciones. Daniel Alves, Adriano y Luis Fabiano con Brasil, Escudé y Squillaci con Francia, Jesús Navas y Negredo con España, Kanoute, Dragutinovic y hasta Kone..., aparte de otros con la sub 21, como Diego Capel, se iban de una tacada dejando las sesiones de entrenamiento en grupos que prácticamente se ejercitaban en familia o completadas con jugadores del Sevilla Atlético.

Los seis hombres que hoy en el regreso al trabajo no estarán a las órdenes de Vincenzo Montella en la ciudad deportiva -Banega, Mercado, Kjaer, Muriel, Layún y Ben Yedder- supone una cifra que aún está lejos de aquella etapa y otras más recientes que siempre coincidieron con los mejores momentos en el plano deportivo del Sevilla, pero que son el síntoma claro de una recuperación.

En el otro extremo podemos citar cuando, en esta misma temporada en la que nos encontramos, la representación sevillista en los partidos internacionales se ha ceñido a los argentinos Banega y Mercado, que además tampoco llegaban a coincidir en las alineaciones de Sampaoli. Después entró N'Zonzi con Francia, una historia, ilusionante para el futbolista, que acabó en el frenazo de un mes y medio que el franco-congoleño sufrió con Berizzo.

Ahora, con Montella, todo es distinto para los internacionales sevillistas, a los que se les ve otra alegría en el rostro. "Desde la llegada del nuevo entrenador he podido jugar más. Mi presente es gracias a la confianza que me él me ha brindado. Estoy contento con su llegada y con el momento que estoy viviendo. Nunca me fui, me perdí las últimas convocatorias, pero ahora estoy contento de estar nuevamente junto a mis compañeros. Vengo en un gran momento con ganas de aportarle al equipo". Así se expresaba Luis Muriel a su vuelta a la selección de Colombia.

Casi en la misma tesitura se encuentra su competencia en el Sevilla, un Ben Yedder exultante y que estrema convocatoria con Francia. Precisamente ambos se medirán en uno de los nueve amistosos de este parón en los que habrá representación sevillista. El equipo cafetero se mide a la selección gala en París mañana viernes, mismo día en que Banega y Mercado jugarán un Italia-Argentina en Manchester y Layún un México-Islandia en Santa Clara (EEUU). Hoy mismo Kjaer estará en Brondby en el Dinamarca-Panamá, mientras que ya el martes 27 repetirá ante Chile en Aalborg, al tiempo que Muriel hará lo mismo en un Colombia-Croacia en Texas y Ben Yedder en el Rusia-Francia que se anuncia en San Petersburgo, ya en tierras del próximo Mundial.

Un síntoma inequívoco de recuperación de un equipo que parecía olvidado por los seleccionadores hace nada, una situación atípica en un vestuario acostumbrado a estar plagado de internacionales.

Como referencia, no hay que irse muy lejos, sólo al comienzo de la temporada 15-16, la última de Emery, para encontrar una diáspora de nueve internacionales, tres más que ahora, en el primer parón liguero, de finales de agosto: Tremoulinas, Banega, Beto, Krohn-Dehli, Krychowiak, Konoplyanka, Immobile, Sergio Rico y Vitolo acudían a la llamada de sus seleccionadores.

Y dos años antes, en 2013, en los primeros meses de Emery en Nervión y por estas mismas fechas en el parón del día de San José, eran siete los que dejaban los entrenamientos del Sevilla por unos días: Jesús Navas, Negredo, Rakitic, Beto, Kondogbia, Medel y Stevanovic.