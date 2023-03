¿Ayuda el café a adelgazar realmente?

El café, esa bebida que tantos adoran y tienen como rutina de su día a día. Tiene su origen en el norte de Etiopía pero realmente es una bebida internacional conocida por todos y amada por muchos también. De hecho, el café es el segundo líquido que más se consume en el mundo después del agua. En España, alrededor del 80% de las personas adultas consumen café a diario.

Durante la historia, diversas investigaciones han revelado los beneficios de esta bebida, así como ciertas contraindicaciones. Que el café sea bueno para la salud o no ha sido un debate controvertido durante muchos años. En 1991 la Organización Mundial de la Salud (OMS) calificó el café como un posible carcinógeno, aunque años después se comprobó que el hecho de que las personas que consumían café tuvieran mayor incidencia de cáncer no se debía a la bebida en sí, sino a otros hábitos que compartían en común estas personas, como por ejemplo el cigarro que normalmente acompaña al café.

Acerca de los beneficios del café, se han encontrado muchos a lo largo de las diversas investigaciones realizadas en la historia. Entre estos beneficios está el hecho de que nos mantiene alerta. El café también contiene nutrientes esenciales como vitamina B2 o vitamina B5. Por otra parte se han realizado estudios que muestran que las personas que consumen café tienen menor riesgo de sufrir enfermedades neurodegenerativas. En definitiva, el café tiene múltiples beneficios para la salud. Recientemente una investigación ha dado con una clave que relaciona los niveles de cafeína en sangre con la obesidad y la diabetes.

Este estudio ha sido publicado en la revista BJM Medicine y la autora principal es Susana C. Larsson, que ha trabajado con un equipo de investigadores para “evaluar el efecto causal de la cafeína plasmática sobre la adiposidad, la diabetes tipo dos y las enfermedades cardiovasculares”. En los resultados de dicho estudio se concluye que a las personas con concentraciones más altas de cafeína en sangre se les asociaba un menor índice de masa corporal y como consecuencia, menor cantidad de grasa en el cuerpo.

No es solamente se les asocia un menor índice de grasa corporal, sino también una menor probabilidad de sufrir diabetes tipo 2. Los resultados del estudio realizado por la investigadora Susana Larsson coinciden con la gran variedad de estudios que se han realizado acerca de la relación del consumo del café y un riesgo menor de sufrir diabetes.

En el estudio se tomaron 10.000 personas a las que sometieron a un método llamado aleatorización mendeliana, en el cual la se utilizan variaciones genéticas para evaluar el efecto causal de un determinado factor de riesgo. Se analizaron dos genes que determinan a qué velocidad se procesa la cafeína dentro de nuestro cuerpo y se concluyó lo siguiente: aquellas personas que tienen variantes genéticas que permiten que la cafeína se quede más tiempo en su sangre tenían un menor índice de masa corporal, y la pérdida de peso (y la aceleración del metabolismo) es el principal motivo de la reducción del riesgo de sufrir diabetes.

Aún así, no se puede tomar todo al pie de la letra, como se suele decir. Beber mucho café no va a hacer que tengas un menor riesgo de sufrir diabetes, debido a que se debe a la capacidad que tenga tu cuerpo de retener la cafeína en sangre (de hecho este tipo de personas suelen beber menos café debido de su cuerpo retiene más la cafeína). Según Gemma Rojo, licenciada en biología y con un doctorado en medicina e investigadora del Hospital Regional Universitario de Málaga, “el efecto observado en la investigación no es tan grande como para plantearse beber café para prevenir la diabetes”. Además, la investigadora añade que “a una persona que ya tiene diabetes, beber café no le va a servir para controlarla, porque no le va a bajar los niveles de azúcar en sangre”.