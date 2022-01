No tires la piel del plátano, tiene multitud de proteínas y vitaminas

La fruta es uno de los alimentos más sanos que puede comer el ser humano. Mejor entera que licuada porque existe una diferencia importante en el aporte de fibra. En general, todas las partes de una fruta son inocuas. Comemos con normalidad la piel de las manzanas, de las peras y podríamos comer la piel de los plátanos también, aunque no es lo habitual. Algo que sí sucede, por ejemplo, en Japón, donde ya se venden plátanos 100% comestibles.

Se conocen como Mongee Banana y tienen una piel muy fina que se puede comer a mordiscos, siempre lavándola previamente, por supuesto. Eso sí, su precio está lejos de los 2-3 euros/kilo que nos podemos encontrar en las fruterías. La Mongee Banana sale a 5 euros la pieza.

Cuando comemos plátanos o bananas el gesto suele ser casi siempre el mismo: retirar la piel y comer el interior. Algunos incluso le retiran las hebras que recorren el plátano de punta a punta porque les molesta. Son los llamados paquetes de floema y también se pueden comer. Incluso aporta mucho más beneficios al organismo, ya que contienen una alta concentración de vitamina B6, calcio y antioxidantes, además de pectina, un tipo de fibra que refuerza la salud intestinal.

Las hebras que recorren el plátano de punta a punta nos ayudan a saber si el plátano está listo para consumirse o no

Los paquetes de floema, a las que muchos productores aspiran a descartar en el futuro, también nos ayudan a saber si el plátano está listo para comerse o no. Si las hebras están muy pegadas al plátano es indicativo que aún está inmaduro. Lo ideal es que se puedan retirar fácilmente. Será un signo de que el plátano está en condiciones óptimas para consumirlo.

Las propiedades de la piel de plátano

Y si los expertos recomiendan no retirar las hebras, también se va apoyando la teoría de que habría que comerse todo del plátano. También la monda o piel. No, no es perjudicial como muchos podéis pensar. Un estudio de 2011 publicado en el 'Journal of Applied Biochemistry and Biotechnology', la piel del plátano contiene polifenoles, carotenoides, vitaminas B6 y B12, y multitud de proteínas.

De momento el rechazo a comerte la piel del plátano en España es mayoritaria. Su textura y la educación alimentaria que hemos recibido así lo refuerzan, pero cada vez es más habitual incluirla en zumos o batidos para aprovechar todas sus propiedades.