Nuevas denuncias por pozos en mal estado cerca de zonas urbanas

IU ha denunciado el mal estado en el que se encuentran varios pozos e instalaciones similares (como arquetas o alcantarillas) en el entorno de núcleo urbano de Espartinas que, según ha alertado, no disponen de medidas de seguridad en el caso de que estén en uso y, si ya no es así, no están sellados, a pesar de que la Ley de Aguas de Andalucía obliga a ello, en su artículo 53.

La concienciación sobre el peligro que entrañan estas instalaciones ha aumentado tras la muerte de un niño de 2 años en Totalán (Málaga), pero no es la primera vez que la federación de izquierdas advierte del abandono de las mismas en Espartinas.

Ya lo hizo en 2015, después de que una perra que paseaba junto a su dueño por el entorno del arroyo Riopudio cayera a uno de estos pozos, aunque pudo ser rescatada. Entonces, ya se informó y se solicitó que intervinieran los servicios de Medio Ambiente, Obras y Servicios y Urbanismo del Ayuntamiento.

Tras el 'caso Julen', miembros de IU han vuelto a inspeccionar algunas áreas y se han encontrado con situaciones parecidas, en zonas de paso y solares que no están cerrados.

En este sentido, han aportado imágenes de una parcela junto al cementerio, frente a las naves industriales; del camino del Ríopudio en dirección a Salteras; y en otras zonas urbanizadas pero en las que no se han llegado a construir viviendas, por lo que faltan numerosas tapas de arquetas.

"Desde IU seguiremos exigiendo al Ayuntamiento y a las administraciones competentes que realicen una urgente inspección en el término municipal de Espartinas para detectar instalaciones que no tengan las debidas medidas de seguridad", destacan, e insisten en que el objetivo es evitar el peligro que suponen para la integridad y vida de vecinos y mascotas.

Como adelantó este diario, tras lo ocurrido en Totalán son muchos los vecinos y ayuntamientos sevillanos que están denunciando la falta de protección de pozos y arquetas ubicadas cerca de zonas urbanas o en el campo, al margen de la legalidad o no de las perforaciones.

En el Aljarafe, por ejemplo, han advertido también de la presencia de instalaciones de este tipo en mal estado vecinos de Mairena, en el entorno del arroyo Porzuna.