El PSOE-A aumenta su presión al Gobierno andaluz por el fichaje del ex viceconsejero de Salud por Asisa

Los grupos de la oposición en el Parlamento de Andalucía han continuado este miércoles en la ofensiva contra la Junta al calor de los posibles casos de incompatibilidad que han denunciado ante la Oficina Antifraude, especialmente el del ex viceconsejero de Salud Miguel Ángel Guzmán, que tres meses después de abandonar su cargo ha firmado por la aseguradora Asisa como director médico en la comunidad andaluza.

La portavoz parlamentaria socialista, Ángeles Férriz, ha subido el tono de sus intervenciones y ha calificado de "escándalo de primer nivel" el paso del número 2 de la Consejería de Salud a la empresa privada, sobre todo después de conocerse que desde 2021 hasta 2023 el ex viceconsejero adjudicó al grupo Asisa "a dedo" contratos por valor de 43,6 millones de euros a 11 hospitales, aprovechando el modelo de contratación de emergencia de la época Covid, como ha adelantado eldiario.es

Los socialistas creen que el caso del ex alto cargo de Salud es sólo la punta de iceberg y que quedan muchas irregularidades más por aflorar, "tanto en sanidad como en educación". Así, Férriz ha dado un paso más al afirmar que el fichaje de Guzmán por constituye "un patrón de comportamiento, un modus operandi" en el Gobierno andaluz y que el caso del viceconsejero de Salud es "una pieza más en la macrocausa de Moreno Bonilla".

Férriz ha vuelto a insistir en la necesidad de crear una comisión de investigación, así como celebrar en el Parlamento un debate general sobre la sanidad, algo que rechaza de pleno el PP, que no ve la necesidad, porque "la situación está mucho mejor que hace cinco años", según Toni Martín, portavoz parlamentario popular. Martín ha expuesto que desde que el PP está al frente de la Junta "se ha pasado de 90.000 profesionales a 125.000 y que de 9.800 millones de presupuesto, a 14.200", además de "decenas de infraestructuras.

El responsable popular se ha mostrado cauto ante la posible incompatibilidad del ex número 2 de la Consejería de Salud al incorporarse a una aseguradora privada y ha eludido valorar la ética y la estética del caso. "No estamos ante un tema de opinión, lo que hay que ver es si es compatible y los órganos que la Junta tiene para ello están en ello".

En este mismo sentido se ha pronunciado el consejero de la Presidencia, Antonio Sanz, quien ha afirmado que en este caso "no hay polémica política", sino que hay que dilucidar si estamos ante un incumplimiento de la ley de incompatibilidad o no. "No precipitemos acontecimientos. La responsabilidad de la Junta es que garantizar que se cumpla la ley. Si cumple la ley es compatible y si no cumple la ley, es incompatible, así de fácil, es que esto no tiene más trascendencia ni tiene más películas", ha aseverado Sanz.

Sin embargo, la portavoz socialista ha hecho hincapié en que el paso de Miguel Ángel Guzmán a la empresa privada ha supuesto "un pelotazo de 44 millones de euros", y que nadie del Gobierno ha calculado "gravedad" del asunto". "Estos 44 millones se han dado a dedo, sin control ni fiscalización, en lo que supone un sistema montado para beneficiar a sus amigos".

La responsable del PSOE-A ha enumerado las Consejerías que se han visto salpicadas en los últimos tiempos por casos de incompatibilidad, como Agricultura, con José Manuel Martínez Malia; Turismo y Deporte, con Lisardo Morán; y Salud y Consumo, con Miguel Ángel Guzmán.

Y es que, "tras meses de trabajo", el PSOE-A va a presentar "una denuncia", de la que forma parte los datos conocidos en las adjudicaciones del ex viceconsejero de Salud" y que está actualmente en "un despacho penalista", ya que ha intentado "sin éxito" obtener todas las explicaciones sobre estos casos de irregularidad en la vía parlamentaria.

La portavoz socialista ha reiterado que el Gobierno del PP ha montado "un sistema de financiación de la sanidad privada a gran escala a costa de la salud, la vida y el bolsillo de los andaluces", y "con total inhumanidad, poniendo en riesgo la sanidad pública".

El Gobierno andaluz, a la Comisión del Congreso

El PSOE-A también ha anunciado este miércoles que su partido llevará a "parte" del Gobierno andaluz a la comisión de investigación del Congreso sobre los contratos que se hicieron durante la pandemia del Covid-19, aunque no ha adelantado nombres.

La portavoz parlamentaria del PSOE-A, Ángeles Férriz, ha manifestado que ella no puede saber cuáles serán los comparecientes porque eso lo llevan sus compañeros de las Cortes Generales, pero ha indicado que "no quepa duda" de que parte del Gobierno andaluz tendrá que comparecer.

Ha lamentado que sólo se crean las comisiones de investigación en las Cortes Generales mientras en el Parlamento andaluz el PP no permite la que piden los socialistas sobre los contratos de emergencia, algo que ha ligado a que "tiene mucho que ocultar" el Gobierno autonómico.

Férriz ha insistido en la necesidad de que se apruebe en el Parlamento andaluz tras conocerse el fichaje como director médico de Asisa para Andalucía del que fuera número 2 de Salud Miguel Ángel Guzmán. "Si el PP no acepta la comisión es que tiene mucho que tapar, ha afirmado.

Ante los tribunales

Adelante Andalucía ha denunciado este miércoles ante la Oficina Andaluza contra el Fraude y la Corrupción el fichaje como director médico de la aseguradora Asisa de quien fuera viceconsejero de Salud y gerente del Servicio Andaluz de Salud (SAS), Miguel Ángel Guzmán, por entender que ha incumplido con la obligación de abstención que recoge la Ley 5/2003 de la Ley de Incompatibilidades de Altos Cargos de la Administración de la Junta de Andalucía.

Su portavoz, José Ignacio García, ha explicado en una atención a los medios de comunicación tras registrar su solicitud ante la Oficina Antifraude que, además de esta iniciativa, "vamos a estudiar la posibilidad de llevar a este señor a los tribunales ante un presunto caso de cohecho que pudiera haber ocurrido en la Administración pública andaluza".

En la argumentación de la iniciativa que ha planteado ante ese organismo de extracción parlamentaria para que analice el comportamiento de quien ha desempeñado "posiblemente los dos cargos más importantes que hay en el sistema sanitario público después de la consejera", García ha sostenido que Guzmán "no solo ha prorrogado los conciertos de varios hospitales con esta empresa, con Asisa, no sólo ha prorrogado conciertos en materia de intervenciones quirúrgicas, de procedimientos diagnósticos, sino que además ha otorgado a dedo hasta 44 millones de euros a Asisa".

Corrupción política

La portavoz de Por Andalucía, Inmaculada Nieto, considera que el paso de Guzmán a la aseguradora Asisa es un claro caso de "corrupción política" por la utilización de las adjudicaciones de los contratos a las empresas privadas.

En su opinión, Guzmán ha tomado una decisión "en términos éticos reprobable" sobre la que la Oficina Antifraude debe dilucidar si tiene también un "reproche legal", pero ha llamado la atención sobre la "tibieza" con la que ha encarado este asunto el Gobierno andaluz.

Nieto ha señalado que hay que tener en cuenta la "actuación" de la Junta a la hora de hacer contratos con empresas privadas de más de 44 millones de euros que parece que muestran "bastante desprecio con la legalidad vigente", y que, sin embargo "no haya ni reproches ni críticas" pese a que el procedimiento de adjudicación sea "muy dudoso".

"Hay un proceder corrupto y es que al PP parece que sin un proceder corrupto le cuesta trabajo gobernar", ha dicho la diputada andaluza, quien ha insistido en que Moreno debe dar explicaciones y la consejera, Catalina García, "debe coger la puerta e irse".