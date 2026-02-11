Cómo activar la tarjeta virtual de Salud de Andalucía y qué servicios incluye

La tarjeta sanitaria se integrará en Carpeta ciudadana y permitirá gestionar citas y acceder a la historia clínica, entre otras funciones.

El Consejo de Gobierno ha aprobado este miéroles la Estrategia de Salud de Andalucía 2030 que recoge la planificación sanitaria de la Junta para los próximos cinco años. Este plan, dotado con un presupuesto de 316,5 millones de euros, se propone culminar la transformación digital del Sistema Sanitario Público Andaluz como uno de sus principales objetivos. En este sentido, uno de los proyectos ya en marcha es la creación de la tarjeta sanitaria virtual, que se integrará con la Carpeta ciudadana y desde finales de marzo permitirá a los andaluces realizar gestiones sanitarias desde el móvil.

La Tarjeta Sanitaria Virtual (TSV) del Servicio Andaluz de Salud será la versión digital de la tarjeta sanitaria física que sirve para identificar a los usuarios. Andalucía se une así al resto de comunidades autónomas que están adaptando las tarjetas para que puedan utilizarse de forma digital mediante códigos QR u otros sistemas digitales aprobados por el Sistema Nacional de Salud.

¿Cuándo y cómo activar la tarjeta sanitaria virtual del SAS?

La Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias ha confirmado que la tarjeta sanitaria virtual se integrará con la Carpeta ciudadana. Se trata de una aplicación disponible en web, Google Play y App Store que permite acceder de forma sencilla y rápida a diferentes trámites y gestiones con la administración autonómica. En principio, se espera que la tarjeta sanitaria virtual esté operativa a finales de marzo y pueden utilizarla todos aquellos ciudadanos que cumpan estos requisitos:

Tener derecho a la asistencia sanitaria pública en Andalucía

Disponer de Cl@ve o certificado digital para identificarse en Carpeta ciudadana y activarla

Este sistema de identificación será accesible a través de dispositivos móviles y permitirá a los usuarios gestionar citas médicas, acceder a los datos de su historia clínica y los resultados de pruebas realizadas o retirar la medicación cargada en su receta electrónica en las farmacias sin necesidad de aportar ningún otro documento.

Asimismo, el SAS tiene previsto poner en marcha un plan de capacitación específico a través de los Puntos Vuela con el fin de evitar la brecha digital entre las personas mayores u otros colectivos. No obstante, quienes deseen mantener la tarjeta física podrán hacerlo.

Carpeta ciudadana y Salud Responde+ concentrarán las gestiones con el SAS

La tarjeta sanitaria virtual del SAS pasará a integrarse en Carpeta ciudadana junto a otros documentos digitalizados como el Carné Joven, la Tarjeta 65 o la de familia numerosa. Esta app permite asimismo:

Descargar e imprimir títulos, certificados y otros documentos oficiales

Reservar, consultar o modificar tus citas con la administración de la Junta

Recibir alertas y notifcaciones sobre el estado de tus trámites administrativos

Revisar el estado de tus expedientes abiertos

Acceder a información sobre procesos selectivos

Consultar pagos realizados a la Administración

Por otro lado, con la nueva Estrategia de Salud Andalucía 2030, las aplicaciones de uso ciudadano Salud Responde, ClicSalud+ y Salud Andalucía confluirán en una única aplicación de referencia llamada Salud Responde+. Se pretende evitar el problema de dispersión de datos, cambios de números de móviles o la atención a cargo de un familiar y ordenar las historias clínicas de los pacientes con datos de contacto reales.