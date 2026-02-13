Adiós a la lluvia en Andalucía: la Aemet activa avisos este fin de semana y confirma un cambio de tiempo

Este viernes 13 de febrero ha llegado bajo aviso en toda Andalucía. La comunidad encadena semanas de inestabilidad, con el paso de sucesivas borrascas atlánticas que apenas han dado tregua. Ahora, es el turno de Oriana; y, con ella, parece que el temporal llegará a su fin. Según informa la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en redes sociales, "el domingo nos afectará un anticiclón y ya no habrá precipitaciones".

Por el momento, se esperan lluvias localmente fuertes y persistentes en las sierras Béticas, además de intensas rachas de viento, más notables en el tercio oriental. A medida que avance el fin de semana, la situación se irá estabilizando progresivamente, aunque se mantendrá el escenario ventoso en amplias zonas de la región.

Avisos en Andalucía por la borrasca 'Oriana'

Los avisos por viento, lluvia y temporal marítimo cubren la totalidad de Andalucía este viernes 13 de febrero. Según la Aemet, el cielo estará más nubosos en el interior oriental y en las sierras Béticas, donde las precipitaciones irán cesando a lo largo de la mañana. No obstante, en Grazalema (Cádiz), el aviso naranja se mantendrá durante todo el día, ante la posibilidad de que se produzcan acumulaciones superiores a los 180 litros por metro cuadrado en 24 horas.

También se esperan lluvias persistentes en Ronda (Málaga) o en Cazorla y Segura (Jaén), donde el aviso amarillo prevé acumulaciones de 60 litros por metro cuadrado en el mismo tiempo. Asimismo, el viento es el claro protagonista de la jornada, con rachas que podrían alcanzar los 90 km/h en Almería; 80 km/h, en la Cuenca del Genil (Granada); y 70 km/h en las demás provincias del interior andaluz.

En cuanto al temporal marítimo, cobra mayor fuerza hacia el extremo oriental, con vientos de 75 km/h y olas de cinco metros en la costa granadina o el Levante Almeriense; así como también en la zona del Estrecho (Cádiz).

Adiós a la lluvia en Andalucía: un anticiclón se impone el domingo

El sábado 14 de febrero se mantienen las fuertes rachas de viento en áreas costeras y en el tercio oriental de Andalucía. Se han activado entonces avisos naranjas en el litoral gaditano, el Estrecho, la costa de Granada y el levante almeriense, ante los vientos previstos de 75 km/h y las olas de hasta seis metros de altura, especialmente en Cádiz.

Por su parte, el Valle del Almanzora y Los Vélez (Almería) espera de nuevo vientos de 90 km/h; y se ha activado un aviso por nevadas en Guadix y Baza (Granada), debido a que se podrían acumular 2 cm de nieve en 24 horas, con una cota situada en torno a los 900 - 1.000 metros de altitud.

Finalmente, el domingo 15 de febrero cesan las lluvias, como indica la Aemet, y se mantienen avisos únicamente en la costa de la Axarquía (Málaga) y Granada, por vientos de 55 km/h. Asimismo, se produce una notable subida de las temperaturas máximas, localmente notable en el tercio oriental, alcanzando los 17ºC en Almería o Córdoba. La situación comienza a estabilizarse, después del paso de nueve borrascas diferentes desde que empezó el 2026.