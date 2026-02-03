Alerta de inundaciones en Andalucía en tiempo real gracias a este mapa de Google

Andalucía atraviesa una situación especialmente delicada en cuanto a precipitaciones, tras el paso prácticamente continuado de borrascas y frentes en las primeras semanas de 2026. Las lluvias persistentes han saturado el terreno y elevado de forma notable el caudal de ríos y embalses en buena parte de la comunidad, aumentando el riesgo de inundaciones en distintos puntos del territorio.

Uno de los ejemplos más recientes se ha vivido en Jerez de la Frontera, donde la borrasca Kristin provocó el desbordamiento del río Guadalete, que alcanzó su nivel máximo histórico de 6,22 metros. Esta situación obligó a activar desalojos preventivos en zonas como El Portal y Portalillo, La Ina o Las Pachecas, ante el avance del agua y el riesgo para la población.

En Sevilla, el escenario tampoco es tranquilizador. Los pantanos de la provincia rozan el 100% de su capacidad máxima y la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) ha advertido de que “el Guadalquivir registrará una crecida bastante importante durante la próxima semana”. Esta previsión se debe tanto a la gran cantidad de lluvia acumulada en los últimos meses como a los desembalses que se vienen produciendo desde la semana pasada. Solo en el mes de enero se han registrado 160 milímetros de precipitación media en la cuenca del Guadalquivir.

En este contexto, y mientras las borrascas continúan su paso por Andalucía, el riesgo de inundaciones es cada vez mayor, especialmente si se tiene en cuenta la intensidad de algunos frentes y los elevados acumulados de agua en determinadas zonas. Es el caso de Málaga, donde áreas como Grazalema se encuentran en riesgo de registrar hasta 140 milímetros de precipitación en 12 horas la jornada del miércoles 4 de febrero, lo que ha llevado a activar el aviso rojo.

Mapa de riesgo de inundaciones en España / Google Flood Hub

Ante este panorama, la tecnología puede convertirse en una aliada clave. Google cuenta con una herramienta denominada Flood Hub, que permite visualizar en tiempo real las zonas con peligro de inundación. Esta plataforma funciona como una especie de Google Maps de las riadas, ofreciendo alertas con hasta una semana de antelación. Según explica el propio gigante tecnológico, su objetivo es “ayudar a las comunidades a mantenerse seguras” frente a posibles desastres naturales.

El sistema combina previsiones meteorológicas, datos hidrológicos, imágenes de satélite y registros históricos de inundaciones, información que se procesa mediante inteligencia artificial capaz de detectar patrones y anticipar el comportamiento del agua.

Riesgo de inundaciones en Sevilla en tiempo real / Google Flood Hub

En el mapa se distinguen cuatro niveles de gravedad en caso de inundación: extremo, peligro, advertencia y normal. Además, la herramienta ofrece previsiones de inundaciones repentinas en zonas urbanas para las próximas 24 horas, diferenciando entre situaciones probables y muy probables.

Actualmente, el mapa señala a las ciudades de Sevilla, Cádiz, Huelva y Málaga como probables de sufrir inundaciones repentinas en áreas urbanas en un periodo de 24 horas. Dentro de la plataforma, el usuario puede desplazarse libremente, hacer zoom o buscar directamente una localidad concreta para conocer su nivel de riesgo. No obstante, Google subraya que estas previsiones son aproximadas y recuerda que, para obtener información más detallada y oficial, es recomendable consultar siempre a las autoridades y organismos competentes.