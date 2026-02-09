Andalucía mantiene el nivel 2 de emergencias hasta el martes por las lluvias

Andalucía mantendrá activo el Nivel 2 del Plan de Emergencias al menos hasta este martes, según ha confirmado Antonio Sanz, consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, en una entrevista en Canal Sur Radio. Diversas zonas de la comunidad autónoma continúan este lunes en aviso amarillo por lluvias y fuertes rachas de viento, con especial incidencia en Grazalema, donde se esperan más de 100 litros por metro cuadrado en 12 horas.

Las precipitaciones afectarán con intensidad al Estrecho de Gibraltar y Ronda, además de las zonas de Nevada y Alpujarras en Granada, así como Cazorla y Segura en Jaén, territorios previamente castigados por la borrasca Leonardo. Según las predicciones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), las lluvias continuarán hasta el miércoles, aunque con menor intensidad que en jornadas anteriores.

El consejero ha señalado que este martes se estudiará si desactivar el nivel de emergencia e iniciar la fase de recuperación, dependiendo de la evolución meteorológica. Sanz ha advertido que preocupa especialmente el caudal de agua que llega al río Guadalete desde la Sierra de Cádiz, manteniendo una vigilancia estrecha sobre Jerez.

Balance de incidencias en la comunidad

Según el último recuento oficial, actualmente hay 136 carreteras cortadas en Andalucía, 14 menos que en la jornada anterior, lo que refleja una ligera mejoría en las comunicaciones terrestres. No obstante, más de 6.400 personas permanecen desalojadas de sus viviendas como medida preventiva ante el riesgo de inundaciones y otros daños relacionados con el temporal.

Durante la jornada del domingo, la borrasca Marta provocó 329 incidencias en toda Andalucía. Desde que comenzó el tren de borrascas el pasado 27 de enero, los servicios de emergencias han atendido más de 11.000 incidencias en el conjunto de la comunidad autónoma, cifra que refleja la intensidad y persistencia del fenómeno meteorológico adverso que afecta al territorio andaluz.