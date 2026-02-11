Andalucía reclama 3.253 millones más al año para igualar la financiación de Cataluña

La consejera de Hacienda, Carolina España, ha exigido que el modelo de financiación autonómica que presentó su homóloga en el Gobierno central, María Jesús Montero, en enero ante el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) debería sumar para Andalucía "3.253 millones más" para recibir así los mismos recursos que Cataluña por habitante ajustado, en un modelo que ha calificado como el de "Montero-Junqueras". España ha lanzado esta cifra en el Pleno del Parlamento de Andalucía, que ha debatido sobre el modelo de financiación en una sesión que supone el inicio del nuevo periodo de sesiones. Se opone esta cantidad a la cifra de ganancia para Andalucía que ofreció Montero, que es de 4.846 millones en el primer año de aplicación. "Andalucía reclama claridad, justicia y que nos sitúe en la media y que no haya que compensarnos", ha argumentado la consejera.

España se ha apoyado en los cálculos que publicó la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) el mismo día que se reunió el Consejo de Política Fiscal, para apuntar entonces que el déficit anual de Andalucía es de 1.528 millones, con 183 euros menos por habitante que la media de las comunidades. Andalucía tendría "una modesta ganancia" de 1,2 puntos por habitante ajustado de aplicarse las directrices del nuevo modelo de financiación, por cuanto pasaría de un índice de financiación por andaluz de un 95 a un 96,2, y seguiría así 3,8 puntos por debajo de la media de 100, señaló entonces Fedea, que apuntó para Andalucía unos ingresos de 30.006 millones, de los cuales 22.722 millones serían por ingresos tributarios.

Así, cada andaluz seguiría recibiendo 143 euros menos por habitante ajustado que la media, 389 euros menos que un catalán, para subrayar aquí que esa diferencia entre un andaluz y un catalán crecería sobre el actual modelo, que es de 248 euros de desventaja. Ha contrapuesto entonces a modo de fotografía global que Cataluña percibiría 1.898 millones por encima de la media y Andalucía, 1.192 millones menos que la media, y ha inferido de ese contraste que "esto no es igualdad entre españoles".

La consejera ha argumentado que el diseño del sistema de financiación "no es solo un reto técnico, es tratar de conseguir la igualdad real de los españoles vivan donde vivan" y ha remarcado que del peso de Cataluña en el Fondo Climático y de IVA para las pymes como nuevos fondos del modelo se infiere que el modelo "es una subvención directa al independentismo" y para ello "quieren compensarnos con el Fondo de Compensación Interterritorial (FCI)". Instrumento del que ha recordado que "es un mecanismo ya recogido en la Constitución Española" y que su propósito es invertir más en las comunidades que necesitan llegar a la convergencia con el resto, antes de recordar su dotación "depende de los Presupuestos del Estado" y que el Gobierno lleva "varios años sin aprobar", antes de inferir que se trataría de "una tomadura de pelo".

"No vamos a perpetuar que un andaluz valga menos que un riojano o un catalán", ha proclamado España, quien ha considerado que la vicepresidenta y ministra de Hacienda "va de contradicción en contradicción" cuando se contraponen las cifras que exigían cuando era consejera de Hacienda en Andalucía con su rol actual, para inferir entonces que se trata de "un nuevo fracaso de la señora Montero" y ha concluido que "a los andaluces, no" tras preguntarse "a quién defiende la señora Montero". En el debe del modelo de financiación ha apuntado la consejera y portavoz "la invasión de la autonomía fiscal" que incluye "una subida encubierta de impuestos" mientras "se limita la capacidad para reducir" la fiscalidad a los andaluces.

En la argumentación política contraria al nuevo sistema propuesto ha sumado España la conclusión de que "no es un modelo para España, para garantizar la igualdad efectiva entre todos los españoles" y sí "un encargo específico del independentismo catalán" y ha criticado que se trate de "un modelo que nace muerto sin consenso territorial" y que "perjudica estructuralmente a Andalucía". Se ha valido España de los presidentes socialistas Emiliano García Page y Adrián Barbón para sostener sobre ellos que "son socialistas que defienden a sus territorios" cuando ha reprochado a los socialistas andaluces que sean "sanchistas que defienden a Pedro Sánchez por encima de Andalucía".

Primera jornada del pleno del Parlamento de Andalucía. / María José López / Europa Press

Turnos de la oposición

En el turno de posicionamiento de los grupos, la diputada del PSOE-A Alicia Murillo se ha remitido a unas declaraciones del presidente de la Junta en el Pleno del Parlamento el pasado noviembre en las que Moreno reclamaba "4.000 millones de euros más al año" para Andalucía mediante el sistema de financiación, y al respecto ha replicado que, con la propuesta que ha elaborado el Ministerio de Hacienda, esta comunidad recibiría "4.846 millones de euros más", a los que habría que sumar "960 millones" que obtendría "del Fondo de Compensación Interterritorial", por lo que se ha preguntado "qué ha pasado en estos tres meses para que ahora" el también líder del PP-A "diga que 'no'" a la propuesta del departamento de María Jesús Montero. "Lo que ha pasado es que ese dinero lo ha puesto encima de la mesa María Jesús Montero", y los 'populares' "no quieren nada que venga de la mano del PSOE", aunque eso suponga rechazar fondos "buenos para Andalucía", ha criticado Alicia Murillo.

La diputada del PP-A Ascensión Hita ha señalado que la también secretaria general del PSOE-A y vicepresidenta primera del Gobierno incurre en "continuos engaños" con Andalucía, que "nunca sale ganando" con las propuestas de Montero, que "lo único que sabe hacer es maltratar Andalucía", según ha advertido antes de criticar también que esta comunidad "pierde dinero" por no haber aprobado el Gobierno Presupuestos Generales del Estado en los últimos tres años.

La parlamentaria de Vox Cristina Jiménez ha sostenido que el modelo de financiación que ha presentado el Gobierno es otro "pago político de los socialistas para mantenerse en el poder" que se dirige "a quienes les chantajean y extorsionan, a sus socios" del "nacionalismo vasco, separatismo catalán y a los herederos de ETA", según ha criticado antes de afear, además, a los socialistas haber "negociado y pactado" un "acuerdo bilateral" dirigido a Cataluña con "un golpista" como el líder de ERC, Oriol Junqueras, "a costa de romper las costuras del Estado".

La portavoz del grupo Por Andalucía, Inma Nieto, ha dicho que le llamaba la atención que no haya sido el presidente de la Junta quien haya asumido personalmente esta comparecencia habida cuenta de la "importancia que le ha dado durante toda la legislatura a la necesidad de un nuevo modelo de financiación", una cuestión, en todo caso, que es "muy importante para Andalucía, y que no se puede despachar con cuatro brochazos de poca calidad", según ha advertido la también representante de IU, quien ha replicado a la consejera de Hacienda que, según Fedea, la propuesta de financiación planteada por el Gobierno es "más equitativa" y "reduce las desigualdades" entre comunidades.

Por último, el portavoz del Grupo Mixto-Adelante Andalucía, José Ignacio García, ha partido de la premisa de que "España tiene una deuda con Andalucía" que "no va a compensar" el sistema de financiación que plantea el Ministerio de Hacienda, del que ha advertido que "perjudica a Andalucía para favorecer a otros territorios, porque aunque se meta más dinero en el sistema", esta comunidad "va a seguir estando por debajo de la media", de forma que es una propuesta "inaceptable", según ha sentenciado antes de cargar también contra la idea de "ordinalidad" que es "injusta", según ha aseverado.