Diez Boeing de reabastecimiento militar aterrizan en la Base Naval de Rota en plenas tensiones de Estados Unidos con Irán

Diez aviones cisterna Boeing KC-135R Stratotanker de la Fuerza Aérea de Estados Unidos aterrizaron el pasado miércoles 18 de febrero en la Base Naval de Rota. Las aeronaves cruzaron el Atlántico desde la base de Spokane, en el estado de Washington, y se utilizan para reabestecer en vuelo a cazas y bombarderos. Ocho de estos aviones poseen las matrículas 60-0318, 62-3561, 58-0023, 63-8887, 58-0036, 58-00118, 63-8874, 59-1476, informa la cuenta 'Avisatamientos de arenovaes' (@AvistamientosA) en X.

A estos Boeing KC-135R se sumarían otros dos aviones cisterna de reabestecimiento en vuelo Boeing KC-46 Pegasus y dos Grumman C-2A Greyhound destinado a transporte logístico. Este último procede del portaviones USS Gerald Ford (CVN-78), que habría hecho escala en Rota para el aprovisamiento del buque y su tripulación. En las últimas horas también han sobrevolado la localidad gatina los helicópteros del escuadrón permanente en la Base Naval.

El USS Gerald Ford pone rumbo a Oriente Medio por el Estrecho

Estos movimientos militares han coincidido con el paso este martes del buque insignia de la Armada estadounidense por el Estrecho. El USS Gerald R. Ford (CVN-78) se ha adentrado en el Mediterráneo en dirección a Oriente Medio. En las últimas semanas, Washington ha desplegado un creciente número de activos militares en la región, en mitad de las presiones sobre Teherán para que reduzca su programa nuclear de misiles balísticos.

El presidente Donald Trump ha dado un últimatum al régimen iraní: si en un plazo de 10 a 15 días no hay acuerdo, amenaza con un eventual ataque, al que Teherán respondería con represalias contra las bases estadounidenses en la región. "Los estadounidenses afirman constantemente que han enviado un buque de guerra a Irán. Claro que un buque de guerra es un armamento militar peligroso. Sin embargo, más peligroso que ese buque es el arma que puede enviarlo al fondo del mar", ha apuntado el líder supremo, Ali Jamenei, en redes sociales.

El movimiento de buques de guerra como el USS Gerald R. Ford no garantiza un ataque de Estados Unidos contra Irán, pero sí refuerza su capacidad para hacerlo, más cuando otro portaviones, el USS Abraham Lincoln, ya se ha desplegado en el mar Arábigo junto a destructores equipados con misiles guiados. Por el momento, la vía diplomática continúa abierta y la República Islámica se ha comprometido tras una reunión en Ginebra a presentar una propuesta para acercar posiciones.

Cabe recordar que Irán se encuentra en la actualidad en una posición de inferioridad tras los ataques israelís y estadounidenses contra sus instalaciones nucleares y militares el pasado mes de junio, así como por las protestas masivas de enero, con decenas de miles de muertos. Entretanto, Teherán ha realizado un simulacro con fuego real en el Estrecho de Ormuz esta semana y maniobras conjuntas con Rusia en el mar de Omán y el océano índico.

El USS Gerald Ford, que viene de completar en el Caribe la operación para la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro, posee a bordo dos cazas, además de helicópteros y aeronaves de alerta temprana. Su sistema electromagnético de lanzamiento de aeronaves (EMALS) y sus avanzados radares lo convierten en una plataforma de proyección de fuerza sin precedentes. Su sola presencia en una zona caliente suele interpretarse como un mensaje estratégico.