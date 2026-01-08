La borrasca Goretti activa los avisos amarillos por viento y temporal marítimo en Andalucía: "Experimentará una ciclogénesis explosiva", advierte Aemet

Tras un comienzo de año con temperaturas muy por debajo de lo normal, se despide la ola de frío y llega a la península la borrasca de alto impacto Goretti, que experimentará una ciclogénesis explosiva. El sistema de bajas presiones profundizará de forma muy rápida, lo que provocará viento y temporal marítimo en zonas de Andalucía oriental. De momento, las temperaturas repuntan de forma generalizada en la región y sopla poniente moderado a fuerte en puntos del litoral mediterráneo.

A partir de este viernes 9, se espera el paso de un frente asociado a la borrasca Goretti, situada entre Francia y Países Bajos. En este sentido, Aemet ha activado el aviso amarillo por viento durante toda la jornada en el Valle de Almazora y Los Vélez, Almería, por rachas de poniente de hasta 70 km/h. Se han activado asimismo avisos amarillos por vientos costeros a partir de mediodía en Granada y el poniente almeriense, donde se esperan rachas de 40 a 60 km/h (fuerza 6 a 7) y olas de dos a tres metros. En el interior, soplarán vientos flojos a moderados de componente oeste, sin descartar rachas muy fuertes en zonas altas orientales.

Por lo demás, predominarán los cielos con nubosidad de tipo bajo acompañados de precipitaciones débiles, más probables en la vertiente atlántica y las sierras Béticas, tendiendo a intervalos nubosos por la tarde. En el extremo oriental, se espera nubosidad de tipo alto. Las temperaturas subirán de forma generalizada, salvo las máximas en el extremo oriental, hasta los 19ºC en Sevilla o 17ºC en Málaga.

Un fin de semana con subida de las temperaturas, nubosidad y viento

El sábado 10 se esperan intervalos de nubes bajas matinales, sin descartar brumas y bancos de niebla en el valle del Guadalquivir, con nubosidad de tipo alto durante el resto del día. Entretanto, las temperaturas irán localmente en descenso, con heladas débiles a moderadas en las sierras orientales, y máximas de 14ºC en Córdoba, 15ºC en Cádiz o 17ºC en Almería. Soplarán vientos flojos a moderados de componente norte en la vertiente atlántica y poniente flojo a moderado en el resto, con intervalos fuertes en Alborán y en zonas altas orientales.

El paso de un frente dejará el domingo 11 cielos nubosos en Andalucía, sin descartar precipitaciones débiles, salvo en el litoral mediterráneo, donde tenderá a la apertura de claros. Las mínimas se mantienen sin cambios, con heladas débiles a moderadas en las sierras orientales y valores de 1ºC a 9ºC en las capitales. En contraste, suben las máximas, de forma destacada en el valle del Guadalquivir, con 16ºC en Sevilla o Huelva. El viento será flojo variable en la comunidad, con intervalos moderados en el litoral mediterráneo occidental.

La lluvia regresa a Andalucía a principios de la próxima semana

A partir del lunes 12 de enero, se prevé "una intensa circulación atlántica" según Aemet, con la llegada al noroeste de un nuevo frente. Esta será una jornada de transición en Andalucía, con cielos poco nubosos o despejados en la vertiente mediterránea e intervalos de nubes en la atlántica. Las temperaturas ascenderán de forma generalizada, con 18ºC en Málaga o 17ºC en Granada. El viento será flojo variable, con intervalos moderados de norte rolando a sureste en el golfo de Cádiz y de poniente rolando a levante en Alborán.

El martes 13 llegarán chubascos, más probables e intensos en la mitad occidental, que se extenderán hacia el este de la comunidad conforme avancen las horas. Ya el miércoles 14, las precipitaciones tenderán a remitir a medida que pase el frente.