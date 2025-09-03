Carolina España: "La quita de la deuda es una trampa"

El Gobierno andaluz ha reiterado este miércoles su rechazo a la condonación de deuda aprobada por el Consejo de Ministros, al considerar que se trata de una “trampa” y que Andalucía no recibirá en ningún caso un cheque de 18.000 millones de euros.

En declaraciones a Antena 3, la portavoz del Ejecutivo autonómico y consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Carolina España, subrayó que la medida tiene como único fin “salvar a Cataluña”, a la que acusó de haber quedado “muy endeudada” tras la “nefasta” gestión de los independentistas, y de servir para que Pedro Sánchez “siga unos días más en la Moncloa”.

“Un simple ajuste contable”

España recalcó que la condonación no implica una transferencia de recursos: “Es como si la deuda cambia del bolsillo del padre al bolsillo de la madre en una familia”. Añadió que tanto la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) como el propio Gobierno central han aclarado en la consulta pública del anteproyecto de ley que el ahorro en intereses no podrá destinarse a incrementar el gasto.

“Andalucía necesita recursos reales, una financiación real”, insistió la consejera, que denunció además la “financiación privilegiada” prevista para Cataluña.

Críticas al modelo

Según España, “todos los españoles vamos a pagar la fiesta del independentismo”, en referencia al impacto que, a su juicio, tendrá la medida en el conjunto de comunidades autónomas. Recordó que cada territorio deberá emitir su propia valoración del anteproyecto, pero advirtió de que “parece que ninguna está de acuerdo porque nos quieren engañar y dar gato por liebre”.