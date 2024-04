Los conciertos con la privada plantean un récord de operaciones en 2024

Encauzar la deriva del sistema sanitario no está siendo fácil. No hay modo, no lo ha habido hasta ahora. Las consultas, las pruebas diagnósticas y las intervenciones quirúrgicas acumulan retrasos que necesitan algo más concreto que la voluntad y algo menos sonante que los dineros. En los quirófanos, las listas de espera no paran de subir pese al aumento de dinero destinado a la salud y pese al incremento de contrataciones de profesionales que esgrime la administración sanitaria andaluza.

El dato oficial es revelador. Los 17.000 andaluces que esperaban una operación en diciembre de 2023 eran 8.000 más que en junio, casi un 50% más. La Consejería de Salud pretende que los conciertos con la sanidad privada resuelvan un número de intervenciones hasta diciembre que supere la cifra anual del último lustro y la acumulada en los dos últimos años.

Es el último esfuerzo por paliar el tapón de las listas quirúrgicas, es el nuevo plan de choque de la Consejería de Salud anunciado el pasado febrero después del fiasco del plan de octubre, cuando se anunciaron más de 700 millones en cuatro años dedicado a un convenio que ha encontrado obstáculos en el procedimiento de licitación.

El plan de choque de febrero, denominado Plan de Garantía, prevé concertar con la sanidad privada la entrada en los quirófanos de 91.248 andaluces hasta diciembre a cambio de 119,9 millones de euros. Si así ocurriera, los hospitales privados habrían ejecutado de aquí a diciembre más que la suma de las 53.089 las intervenciones concertadas en 2022 y las 27.798 de 2023 (80.887 en total). El objetivo, una meta de verdadera plusmarca, es conseguir más en nueve meses que en dos años.

Un aumento de 2019 a 2021 y una bajada desde entonces

La Junta de Andalucía ha derivado a la sanidad privada más de 263.500 operaciones desde 2019, según los datos aportados por la Consejería de Salud en una respuesta escrita parlamentaria consultada por Europa Press. El aumento de intervenciones quirúrgicas entre 2019 y 2021 fue notable.

Si el primer año de la legislatura del Gobierno andaluz del PP se llevaron a cabo 49.116 operaciones concertadas con la privada, en 2020 la cifra subió a 56.456 intervenciones antes de llegar a la cúspide de 77.109 operaciones en 2021. En 2022 y 2023, sin embargo, las cifras han ido declinando hasta el repunte, el titánico repunte, que espera la Consejería hasta el final de 2024.

La intención de Salud es reducir los tiempos de espera en los quirófanos para cumplir con los ciudadanos y para cumplir con la ley vigente. La consejera, Catalina García, es optimista y ayer declaró en Jaén que “en menos de un mes la lista de espera quirúrgica fuera de plazo legalmente establecido se ha reducido en 3.300 pacientes”.

El último plan de choque, el de febrero, es igualmente optimista, principalmente porque está obviando las barreras que imponen los procedimientos de licitación de contratos. Todo es posible, también el milagro, aunque sea necesario volver de peregrinación a Roma.