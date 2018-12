"Habría que hablar de la falta de respeto de algunos políticos hacia los docentes"

Daniel Bermúdez es funcionario docente del Cuerpo de Maestros, especialidad inglés. Diplomado en Magisterio por Lengua Extranjera, encabeza la lista del CSIF en la provincia de Sevilla en las elecciones docentes del 4 de diciembre. Éstas son sus reflexiones sobre la situación del profesorado y sus necesidades.

-La figura del docente está mal y poco valorada hoy. ¿Cuáles son los motivos?

-Es cierto que la figura del docente está poco valorada actualmente. Existen varios motivos, pero por destacar uno que se está dando en los últimos tiempos cabría hablar de la falta de respeto que algunos representantes de la política hacia los docentes. En los últimos tiempos hemos vivido diferentes situaciones en los que los mismos dirigentes han minusvalorado el trabajo o la capacidad de los docentes. Obviando por ejemplo, que un docente mínimo tiene una carrera universitaria, y mínimo ha sacado unas oposiciones para las que ha estado preparándose entre 2 y 8 años, según una encuesta que nosotros mismos hicimos. Obviando que muchos docentes tienen mucha más preparación académica que algunos políticos. Además, la mala gestión de los dirigentes termina repercutiendo en una mala calidad de la educación, y la cabeza visible de esa mala gestión es el profesorado. Esto hace que al final se termina valorando menos o mal al docente, cuando éste no es responsable de la malas decisiones de la clase política.

-Enumere los problemas del profesorado andaluz en estos momentos.

-La falta de autoridad en las aulas. La falta de consideración y reconocimiento por parte de la administración. La falta de recursos materiales y humanos en los centros educativos. Los recortes salariales que hemos sufrido y que aún no nos han devuelto. La excesiva burocracia que impide que hagamos lo que sabemos hacer: enseñar.

-¿Se pueden revertir los recortes de los últimos años?

-El ser el primer sindicato es una gran responsabilidad que nos otorgaron los docentes, y nuestro trabajo en estos cuatro años no ha ido encaminado a otra cosa que no sea defender e intentar recuperar los derechos perdidos por el profesorado. Ese trabajo es el aval que nos legitima para pedir a los docentes que sigan confiando en nosotros. Csif ha conseguido desde reivindicaciones históricas como el llamado “concursillo” como recuperar las 18 horas lectivas en Secundaria, algo que parecía imposible en el corto o medio plazo. Estas dos medidas junto con la eliminación de los descuentos por IT y la firma del acuerdo para la mayor oferta de empleo público de la historia dejan patente que CSIF no ha dejado de luchar por la recuperación de los derechos perdidos. Pero además hemos conseguido que el permiso por Paternidad llegue a las 20 semana en 2020. Actualmente ya son 10 semanas. CSIF ha conseguido con su lema “recuperemos lo nuestro” negociar una subida de salarios para todos los empleados públicos, incluidos los docentes. Vamos a llegar en tres años a una subida de casi el 9%. Subida insuficiente, y lo sabemos, porque hemos perdido casi un 20% de poder adquisitivo, pero lo conseguido, conseguido está. Y que a nadie le quepa la menor duda que vamos a seguir luchando por recuperar el 100% de lo perdido, así como recuperamos la paga de 2012 y tenemos como meta recuperar los complementos de las pagas de 2013 y 2014. Para esto último ya hemos conseguido un principio de acuerdo para empezar a negociar dicha recuperación.

-¿Cuál es su diagnóstico de la enseñanza pública frente a la privada actualmente?

-CSIF ha denunciado que, según datos de la propia Consejería de Educación, desde el año 2013 al curso 2017 se han redujeron las unidades de segundo ciclo de Educación Infantil en un total de 1.162 unidades, mientras que la enseñanza concertada ha incrementado 21 unidades, pasando la educación pública a tener un porcentaje de unidades del 83,4% al 81,5% y la concertada del 16,6% al 18,5%. Para el Sector de Educación de CSIF-A, estos datos vienen a demostrar claramente que se ha producido un desequilibrio entre la enseñanza pública y la concertada a favor de ésta y ponen de manifiesto la supresión de unidades de educación infantil, la reducción de miles de plazas de maestros y el efecto tan negativo que ha tenido este fenómeno en la contratación de interinos.

Por ello, CSIF muestra su malestar por las continuas referencias a una supuesta mayor carestía de la Enseñanza Pública frente a la concertada y denuncia una utilización interesada de los datos económicos, porque no se tienen en cuenta factores que inciden de forma notable en el gasto educativo como la atención al alumnado con necesidades educativas, la atención a la diversidad y la universalidad de la enseñanza pública que atiende a zonas rurales y zonas desfavorecidas, en las que la concertada no tiene presencia, por lo que entiende necesario trasladar a la ciudadanía andaluza los valores de la educación pública.

-La participación en las anteriores elecciones sindicales fue baja. ¿Por qué necesita el profesorado afiliarse a un sindicato en estos momentos?

-Csif es un sindicato serio, profesional y coherente. Eso proporciona al docente seguridad en nuestras respuestas. Por eso se acercan a Csif. Por eso confían en Csif. Además que somos un sindicato que no vivimos de subvenciones. Somos un sindicato transparente y con las cuentas claras y auditadas. Ya fuimos pioneros adelantándonos al resto de los sindicatos con la publicación de las cuentas auditadas del ejercicio 2012 y seguimos siendo ejemplares reafirmando cada año más nuestra apuesta por la transparencia. Estas cosas también influyen en la afiliación y en los simpatizantes. La transparencia es un aspecto que da confianza.

Nuestro éxito es el trabajo diario en sede y en las visitas a centros. La atención tanto vía telefónica como a través de correo electrónico cobra una especial relevancia, entre consultas telefónicas y correo electrónicos hemos contabilizado casi 10.000 respuestas en estos cuatro años. Si a esto sumamos las cientos de visitas a centros que hacemos por Sevilla y provincia quizás encontremos la respuesta de nuestros resultados. Los afiliados tienen a su disposición todo un equipo de profesionales que asesoran ante cualquier consulta que puedan tener. Todos los compañeros que formamos el equipo del Sector de Educación de CSIF Sevilla somos docentes y sacamos nuestra oposición. En mi caso en concreto soy Funcionario del Cuerpo de Maestros, y saqué mi plaza por la especialidad de Inglés. He sido interino y luego funcionario.Todo el equipo ha pasado por todas las mismas fases y momentos que cualquier otro docente haya podido pasar. En mi caso, he pasado por la interinidad varios años. He pasado por 5 provincias de Andalucía. Mi primer destino fue en Churriana de la vega en Granada. He tenido la suerte de conocer como maestro las provincias de Granada, Almería, Jaén y Málaga. Y por supuesto mi provincia, Sevilla. Todos en el Sector de Educación de Csif Sevilla somos docentes, y estamos orgullosos de ello. Lo llevamos a gala y sobretodo, y más importante, no lo olvidamos.

¿Qué medida considera la más importante?

-Es difícil elegir una como la más importante. Todas en su conjunto hacen que la vida de los maestros, maestras, profesores y profesoras sea algo más fácil. Sin duda el concursillo evita el drama que durante años desolaba a miles de docentes al tener que estar a cientos de kilómetros de sus casas, de sus familias. Pero también hemos conseguido acabar con la indignación que rodeaba al profesorado cuando tenía que causar baja por una gripe o por cualquier otro motivo y veía como su nómina se vea recortada con hasta 300 ó 400 euros menos al mes.