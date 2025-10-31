¿Se pueden devolver las flores del Día de Todos los Santos? Sigue estos consejos para ahorrar y prevenir posibles reclamaciones

La festividad de Todos los Santos está marcada por el recogimiento y el recuerdo de los seres queridos que ya no están. En las fechas próximas al 1 de noviembre, los ciudadanos acuden a los cementerios con cepillos y bayetas para limpiar y adecentar las lápidas pero, sobre todo, con flores frescas para sustituir a las ya secas o de plástico. Esta cuestión central del ritual supone el mayor desembolso para las personas que se acogen a la tradición, pero ¿qué debemos tener en cuenta a la hora de adquirir las flores para el Día de Todos los Santos?

La tradición de Todos los Santos supone el 20% de la facturación anual de las floristerías, según la Asociación Española de Floristas (AEFI). La demanda se disparan estos días y cada español gastará una media de 40 a 50 euros en arreglos florales. En este contexto, la Dirección General de Consumo de la Junta de Andalucía ofrece una serie de recomendaciones a las personas consumidoras.

¿Dónde encontrar las flores más baratas para Todos los Santos?

Para garantizar el acceso a una oferta lo más amplia posible, se recomienda encargar los arreglos florales con la antelación suficiente. En este caso, ya sea en un comercio físico u online, es esencial informarse sobre los plazos de entrega para asegurarnos de que el pedido llega en la fecha deseada. No obstante, "recogerlos el mismo día puede contribuir a obtener un mejor precio y garantizar su frescura", asegura Consumo.

En caso de realizar la compra en un establecimiento físico, es importante comprobar que las flores se encuentran en buen estado de conservación y que el comercio dispone de las debidas condiciones higiénicas y ambientales.

Asimismo, la clave para ahorrar cuando sea posible es comparar precios entre distintos establecimientos, ya que pueden existir diferencias notables de coste.

¿Puedo reclamar el dinero de los ramos de Todos los Santos?

Seguir los consejos anteriores puede garantizar la compra de un buen producto, bien los ramos ya confeccionados, o bien las flores con las que realizar a mano nuestro propio arreglo personalizado. En caso de no estar satisfechos, habremos 'tirado' el dinero. "Por la naturaleza perecedera de las flores y plantas, la devolución del producto no suele estar contemplada, ni siquiera cuando se compran a distancia o por internet", puntualiza Consumo.

En otras palabras, el derecho de desestimiento de las personas consumidores no se aplica a este tipo de bienes, ya que se trata de un producto perecedero que se deteriora con rapidez. En cualquier caso, Consumo recomienda exigir siempre el ticket o justificante de compra, documento indispensable a la hora de presentar cualquier posible reclamación.

Consumo recomienda comprar en las pequeñas floristerías

La Dirección General de Consumo aconseja acudir a establecimientos que puedan acreditar la procedencia legal de las flores y que cuenten con la correspondiente autorización o licencia. De este modo, se evita fomentar el comercio irregular y se garantiza la protección de los derechos de las personas consumidoras.

Finalmente, el organismo anima a optar por un consumo responsable y priorizar el comercio local y de proximidad, para contribuir a la sostenibilidad y reducir desplazamientos innecesarios. Las floristerías de barrio pueden ofrecer un trato más personalizado y un servicio especializado basado en la experiencia y en la confianza del pequeño comercio.