Elecciones Andalucía: Abascal advierte al PP de que Vox no va a "regalar" la investidura

El líder de Vox a nivel nacional, Santiago Abascal, ha advertido este domingo al Partido Popular (PP) de que la formación no va a "regalar" la investidura si tras la celebración de los comicios en la región el próximo 19 de junio necesita apoyos, así como ha invitado al entendimiento para que no gobierne la izquierda.

Asó lo ha declarado el representante del partido en un mitin que ha celebrado hoy en el Auditorio del Parque de la Constitución de Marbella, que ha comenzado a las 28:30 horas y ha finalizado a las 22:00, en el que han participado la candidata a la presidencia de Andalucía, Macarena Olona; y la presidenta del partido italiano Fratelli dÍtalia, Giorgia Meloni.

Durante su intervención, Abascal ha criticado lo que ha considerado un “desprecia a Vox” por parte del PP durante estos años de gobierno en la comunidad autónoma, y que ha calificado como un “gesto de ingratitud ante los que le hemos permitido gobernar” y “estúpido de cara al futuro porque o nos entendemos o gobierna la izquierda”.

“El PP no sabe con quién quiere gobernar”, ha señalado el líder de la formación, quien ha destacado que Juanma Moreno “en un nuevo gesto desprecio” hacia los que votantes de Vox en las elecciones de 2019, “ha dicho que si no tiene mayoría absoluta, igual hay que repetir las elecciones hasta que votéis bien”. Además, ha criticado que el PP ha puesto una serie de líneas rojas” a su partido, la primera “el respeto a las leyes y la Constitución”, momento en el que ha recordado que “han apoyado” las medidas adoptadas por el Gobierno durante la pandemia como “estados de alarma ilegales o los estados de excepción encubiertos” y que su partido ha recurrido ante el Tribunal Constitucional.

Por otro lado, ha lamentado la actitud de mano tendida del PP al Gobierno de Pedro Sánchez, mientras que “Vox al rincón, a la esquina”, replicando las palabras del público asistente: “Es mucho miedo y van a tener un problema, como lo han tenido últimamente por no aceptar la realidad y por no hablar con claridad”, ha recalcado. Sobre los posibles pactos de investidura de cara a la conformación de un futuro gobierno de la Junta, Abascal ha puesto de relieve que Vox no va a “regalar” sus votos y que apoyará a las formaciones que tengan en cuenta “parte” de su programa.

“No vamos a traicionar vuestra confianza, no vamos a regalar nuestros votos para frustrar otra vez el cambio en Andalucía. Vamos a hacer valer vuestras convicciones y sentimientos…, pero el que quiera contar con Vox en un gobierno o con el apoyo va a tener que respetar no como dicen en ellos nuestro programa, sino una parte, que es lo que hay que hacer en democracia cuando uno tiene que pactar”, ha subrayado.

De este modo, ha criticado que “el PP quiere que pase las elecciones sin decir nada, tienen a todos los sicarios de los medios de comunicación todo el día con la cantinela de que tiene una mayoría suficiente”, por lo que “Vox está obligado moralmente a abstenerse y ellos gobernar en solitario”.

En este sentido, ha advertido al PP de que “van a tener que elegir si tienen tanto asquito a todos vosotros, a lo que representamos, a lo que pensamos y a lo que sentimos”, señalando que “si ellos ganan tienen dos opciones, la abstención del Partido Socialista o efectivamente convocar nuevas elecciones, pero la opción de chantajear a Vox y que cobardemente les entregue la investidura, esa opción es imposible”, ha concluido en un mediante una gran ovación del público asistente.

Durante su discurso, se ha referido a la “reindustrialización” o políticas combatir “la deslocalización o el paro juvenil con el que han condenado Andalucía”, así como las “intentar lograr la soberanía energética”. A ello ha sumado elementos habituales del discurso de la formación como “las tradiciones, la caza, la tauromaquia” o la defensa del campo.

Por su parte, la candidata a la presidencia de Andalucía, Macarena Olona, ha destacado que Vox tendrá a la "familia" como el pilar de las políticas públicas, al tiempo que ha criticado las políticas actuales de igualdad de género.