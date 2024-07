Juanma Moreno abre un abismo con Vox: "No voy a participar en su cacería al inmigrante. Nunca"

El presidente de la Junta de Andalucía tiene una voz propia dentro de su partido. Sin entrar en colisión directa con las directrices de Génova, asegura siempre que su primera lealtad es con los andaluces y, después, con el Partido Popular. Y este jueves ha marcado una línea de diferencia con la tibieza que el presidente de los populares, Alberto Núñez Feijóo, expresa con respecto a la inmigración y que en la Junta Directiva Nacional de este pasado lunes se acercó a alguno de los postulados de Vox vinculando inmigración e inseguridad, una ecuación de la que el líder andaluz se ha salido rotundamente con su respuesta en sede Parlamentaria, si bien no ha mencionado en ningún momento a los líderes nacionales de su partido.

Juanma Moreno tiene sus propias batallas y entiende que Vox está en una "competición" con otros partidos a su derecha (en clara referencia al de Alvise Pérez) para ver quién dice "las cosas más salvajes" y en el último pleno del Parlamento andaluz antes de las vacaciones de verano ha marcado una clara línea roja.

Vox ha optado por utilizar el Parlamento andaluz como caja de resonancia en su durísimo discurso anti inmigración. Ya es conocido que el reparto de 400 menores migrantes solos procedentes de Canarias y Ceuta ha sido la causa oficial de la ruptura del partido de Abascal con el PP a nivel nacional en cinco gobiernos autonómicos y varios más municipales. Y este jueves, el portavoz de la formación en Andalucía, Manuel Gavira, ha insistido en el más contundente discurso anti inmigración. En la pregunta a Moreno durante la sesión de control en el Parlamento ha tenido una intervención muy agresiva que ha contado con la inmediata y contundente respuesta del presidente andaluz que no ha titubeado en su condena.

Hay que tener en cuenta que no es la primera vez que este asunto enfrenta a Moreno con el portavoz de Vox en la Cámara andaluza. En el pleno anterior celebrado hace dos semanas, Moreno aludía a la "solidaridad" de Andalucía y al corazón "asín de ancho" que tienen los andaluces para acoger a los niños migrantes que llegan solos. En esta ocasión, las palabras han subido un peldaño en una intervención que el portavoz del PSOE, Juan Espadas, ha calificado de "xenófobas y racistas".

Los centros de menores

Jaleado por sus compañeros de bancada, Manuel Gavira ha dicho: "Ni usted ni sus altos cargos van a vivir al lado de un centro de menas que nadie quiere porque les da miedo. Ni va a vivir en un barrio destrozado por la inseguridad que genera la inmigración".

Gavira ha culpado, además, al Gobierno andaluz de connivencia con las mafias que trafican con estas personas: "Los 500.000 imigrantes ilegales que van ustedes a regularizar con la ayuda de los socialistas es la mejor noticia que le van a dar a las mafias que trafican con personas", ha afirmado. Y ha ido más allá culpando directamente a Moreno de las consecuencias de esta inmigración: "Del sufrimiento, del dolor y del miedo que pase un andaluz por un delito, por un crimen que cometa un inmigrante ilegal, la responsabilidad será suya".

Las palabras del portavoz de Vox provocaron los aspavientos de todos los portavoces del resto de grupos políticos. Pero Juanma Moreno fue contundente, "no voy a participar en la cacería del inmigrante. Nunca", ha dicho para acusarlos de pretender clasificar a todos los extranjeros que viven en Andalucía como "delincuentes salvajes".

Moreno ha considerado que desde Vox utilizan la inmigranción "de manera sangrante" porque cree que les dará votos: "¿Qué quieren, que cada vez que veamos a una persona con un color distinto, etnia o raza pensemos que es un delincuente?". El presidente andaluz ha explicado que, según los datos oficiales, sólo el 7% de los delitos que se cometen en Andalucía son a manos de personas extranjeras, "y muchos de ellos son europeos, británicos, italianos... que también computan".

"¿Está diciendo que las personas que tengan un color distinto, tengan otra raza, otra etnia, son delincuentes¿ ¿Es capaz de denigrar a las personas que viven en nuestro país?", ha insistido Moreno.

Pero Manuel Gavira no ha querido cambiar su discurso; todo lo contrario. Ha mostrado una foto de un grupo de inmigrantes que llegó a Andalucía el pasado fin de semana. "Todos varones y magrebíes... ¿Dónde están los niños y niñas que huían de la guerra?", ha preguntado. "Son más grandes y tienen más cuerpo y barba que usted y yo", ha dicho al presidente. Y ha mandado "un mensaje de ánimo" a la mujer de Málaga y a una niña de 11 años de Almería que han sido "violentadas sexualmente por unos salvajes que no deberían estar en esta tierra".

Políticas migratorias

Juanma Moreno ha querido también centrar su discurso y ha acusado al Gobierno de Pedro Sánchez de no tener una política migratoria clara, de no atender el problema en los países de origen y de llevar a cabo una gestión "indolente e incapaz". El presidente de la Junta también considera que España y Andalucía necesitan una política migratoria que "garantice la seguridad de las fronteras". Pero no ha dejado de recordar que Andalucía "necesita de la inmigración" porque las personas que vienen de fuera "son también parte de la fuerza productiva para el campo y la construcción".

A pesar de estas diferencias, Moreno ha llamado a la moderación de Vox, "estoy seguro que pueden aportar muchas cosas a Andalucía", una mano tendida que le han afeado desde el PSOE. Porque Juan Espadas ha insistido en que es "muy duro escuchar" que desde el PP siguen con "las puertas abiertas" a los pactos con Vox pese a haber oído un discurso "xenófobo y racista" por parte del portavoz de Vox.

En su opinión, es bueno que los andaluces sepan con quién pactó Moreno para ser presidente de la Junta, y ha advertido que no basta con romper pactos puntuales, "rompan ya definitivamente con ellos en toda España".