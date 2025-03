María Márquez traslada a Salud el "malestar" de los andaluces por el estado de la sanidad pública

María Márquez, vicesecretaria general de los socialistas andaluces, ha alertado ante la sede de la Consejería de Salud del "malestar" que, según dicha formación, comparte una "mayoría de andaluces" por el estado de la sanidad pública de la comunidad autónoma, que no da respuesta "cuando te pones malo". Así lo ha señalado junto al alcalde de Moguer, el socialista Gustavo Cuéllar, que ha informado de la recogida de 6.000 firmas en su municipio por la situación de la sanidad pública en la localidad.

La también portavoz en el Parlamento ha denunciado que con "las políticas de privatización" del Gobierno de Juanma Moreno "se ha roto la baraja en Andalucía", de forma que los ciudadanos "no tenemos garantizado el derecho a la asistencia sanitaria, cuando nos ponemos malos, en un hospital o en un centro de salud público". Ha añadido también que "cuando la gente escucha al PSOE denunciar todos los días, una y otra vez, lo que está pasando con la sanidad pública" en Andalucía, "sabe que no le mentimos, que decimos la verdad y que nos estamos haciendo eco de sus problemas porque son los nuestros, los problemas que están en la calle y lo que se dice en la puerta del colegio, en un bar, en cualquier conversación de familia, en cualquier sitio, en la plaza del pueblo".

"Todo el mundo tiene una queja, tiene un problema de salud", ha abundado la representante socialista, que al respecto ha remarcado que hay "dos millones de andaluces" que "están esperando una cita con el especialista o para poder operarse, en algunos casos con esperas de más de un año", y "con enfermedades graves", ha advertido.

Márquez ha criticado que el presidente de la Junta "acostumbra a confrontar constantemente con el Gobierno de España y con el PSOE hablando de agravios", cuando "donde realmente hay un agravio es en Andalucía", donde "las políticas de privatización de la sanidad están generando que haya andaluces de primera y de segunda", de forma que, "quien tiene dinero, quien tiene oportunidad, se lo paga y encuentra una respuesta inmediata en el sistema sanitario; y quien no, a esperar", ha mantenido la dirigente socialista.

"Eso es lo que venimos a denunciar hoy aquí, poniéndole rostro a la reivindicación de un pueblo entero como Moguer, que con valentía se ha echado a la calle y ha dicho que hasta aquí, que no pueden más y que merecemos un derecho reconocido en nuestro Estatuto de Autonomía, en nuestras normas" y que "nos da la calidad, la garantía de la dignidad a cualquier persona que tiene un problema de salud".

Márquez ha aseverado que con "la salud no se juega", y ha advertido de que los socialistas van a "combatir con todas" sus "fuerzas" para que "cuanto antes se revierta la política sanitaria" que se da en Andalucía, así como ha avisado de que, "si no lo hace" el presidente de la Junta, "que tiene pinta de que no lo va a hacer, lo vamos a hacer los andaluces votando", cuando llegue el momento de las próximas elecciones andaluzas, "a favor de nuestra sanidad pública".