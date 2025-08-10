Más de 1.100 menores andaluces reciben atención psicológica por violencia vicaria y machista

En el primer semestre de 2025, la Junta de Andalucía ha prestado apoyo psicológico a 1.117 menores víctimas de violencia vicaria y de violencia de género a través de los programas del Instituto Andaluz de la Mujer (IAM). De ellos, más de la mitad (55%) han acudido por primera vez a este servicio gratuito, dirigido tanto a hijos e hijas de mujeres maltratadas como a chicas de entre 14 y 17 años que sufren violencia en sus primeras relaciones.

La atención no se limita a las víctimas directas. Casi 900 madres, padres y tutores han recibido orientación para identificar señales de alerta, comprender los efectos psicosociales de la violencia y mejorar la comunicación en el entorno familiar.

Prevención y acompañamiento

El programa específico para hijas e hijos de mujeres víctimas ha intervenido con 974 menores de entre 0 y 17 años —501 nuevos casos detectados entre enero y junio—, mientras que el resto ya formaba parte del seguimiento en años anteriores. Asimismo, se ha asesorado a 670 madres sobre prevención y acompañamiento.

La red de atención abarca los ocho Centros Provinciales de la Mujer, 180 Centros Municipales de Información a la Mujer y espacios especializados como módulos para mujeres y madres en prisiones o centros de tratamiento de adicciones. El 54,8 % de las intervenciones se han realizado en capitales y el 45,2 % en municipios.

Por otro lado, el programa dirigido a adolescentes víctimas de violencia de género o sexual ha asistido a 143 chicas —54 de ellas atendidas por primera vez en este semestre—. La mayoría ha sufrido violencia a través de redes sociales o mensajería instantánea, además de agresiones de carácter sexual. El tramo de 16 a 17 años concentra el 61,5 % de las atenciones, seguido del de 14 a 15 (35,7 %), mientras que un 2,8 % corresponde a niñas de 13 años o menos. En este marco, también se ha informado y asesorado a 208 progenitores y tutores.

El IAM reforzó en 2024 todos los programas de atención psicológica a víctimas de violencia de género con una inversión anual de 2,1 millones de euros, un 19 % más que el contrato anterior, finalizado en junio de 2023.

Reforma del Código Penal

El pasado mes de mayo la ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha anunciado este jueves la reforma del Código Penal para tipificar la violencia vicaria, estableciendo una definición integral en la legislación española que protegerá a las víctimas de todas las conductas violentas, de modo que no se le limite únicamente a su manifestación más extrema: el asesinato.

A día de hoy, la violencia vicaria tan solo se recoge en un destacado que tipifica las conductas que se consideran como tal, en el Ministerio de Igualdad.

Uno de los casos más mediáticos que puso nombre a esta brutalidad es la condena a José Bretón tras asesinar a sus hijos, Ruth y José, de 5 y 2 años, tras la petición de divorcio por parte de la madre, Ruth Ortiz. La violencia vicaria persigue hacer el mayor dolor posible a las madres a través de inflingir daño a sus hijos. La mayor crueldad dentro de la violencia machista.