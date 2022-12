Andalucía en 2022 en diez momentos clave

Durante 2022 Andalucía celebra el V Centenario de la Primera Vuelta al Mundo e inicia una nueva etapa legislativa, tras el histórico triunfo del PP de Juanma Moreno en las urnas el 19 de junio. 2022 es año marcado por la Guerra de Ucrania y la inflación. Los trabajadores reivindican subidas salariales y los médicos se rebelan ante el déficit de efectivos en la Atención Primaria. La sequía asola el campo, mientras el turismo se recupera a niveles de pre pandemia. Estas y otras noticias marcan el año en Andalucía.

V Centenario de la Primera Vuelta al Mundo

El Rey Felipe VI conmemora en Sanlúcar de Barrameda (marzo de 2022) el V Centenario de la Primera Vuelta al Mundo de la nao Victoria por Juan Sebastián Elcano, primer barco de la historia que realizó tal hito. El 6 de septiembre, seis barcos de la Armada desfilan frente al buque escuela Juan Sebastián Elcano. La réplica de la Nao Victoria, también presente en este homenaje.

19 de junio. Histórica victoria del PP

El actual presidente de la Junta, Juanma Moreno, logró una victoria histórica del PP en Andalucía, al lograr la mayoría absoluta en las elecciones autonómicas el 19 de junio: 58 escaños, tres por encima de la mayoría absoluta. Su principal rival, Juan Espadas (PSOE), concurrió por primera vez sin el poder de la Junta de Andalucía. Moreno logró un respaldo electoral del 43,1% y se hizo de todas las provincias, incluidas las de Sevilla y Jaén. En votos: Son 1,5 millones para el vencedor, mientras que los socialistas se quedaron en 883.274 votos. La participación: Dos puntos superior a 2018, un 58,38%.

Rebajas fiscales en Andalucía

Juanma Moreno anuncia una rebaja fiscal de 620 millones y traza un programa reformista aplaudido desde los escaños del Gobierno en funciones y del PP tras su discurso, asegurando que la bajada de impuestos propiciará una mayor recaudación. El impuesto del Patrimonio quedará bonificado al 100%, de modo que no se pagará en la comunidad.

Movilizaciones para exigir subidas salariales

Bajo el lema Salario o conflicto, se celebran (6 de julio) en todas las ciudades andaluzas, así como en el resto de las principales ciudades españolas una masiva protesta para exigir a la patronal una subida de los salarios. UGT y CCOO piden una revalorización salarial del 3,5% para este año, del 2,5% para 2023 y del 2% para 2024, acompañadas de una cláusula de revisión salarial.

ERE: sentencia del Supremo

Una sentencia histórica y un castigo ejemplar once años después de que se iniciara la investigación del escándalo de los ERE. El Tribunal Supremo impone prisión (sentencia conocida el 26 de julio) para el ex presidente de la Junta José Antonio Griñán a otros ocho ex altos cargos de la Junta de Andalucía que fueron condenados en noviembre de 2019 por la Audiencia de Sevilla por delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos por la concesión de 680 millones de euros en ayudas sociolaborales y a empresas en crisis en el periodo 2000-2009.

Buque semihundido en Algeciras

Dos buques chocan en la Bahía de Algeciras: El granelero OS 35 colisiona con el metanero Adam LNG mientras maniobra para salir de la Bahía. La Autoridad Portuaria de Gibraltar dirige el buque OS 35 hacia el lado este del Peñón, a unos 200 metros de Catalan Bay, para poder vararlo y tratar de minimizar en lo posible el riesgo de que el buque se hundiera a la vez de salvar a los marineros a bordo.

El turismo recupera el pulso

Tras dos años de pandemia, Andalucía vuelve a batir récord en el sector turístico. Durante la Semana Santa 2022, la comunidad autónoma recibe a 878.000 turistas, la cifra más alta de la serie histórica para este periodo vacacional y un 9% más que en 2019, último año antes de la pandemia covid. Entre junio y agosto se cuentan 11,1 millones de turistas, un crecimiento del 13,3% respecto al mismo periodo de 2021 y sólo tres puntos por debajo del registro de 2019, año récord en toda la serie histórica.

SOS frente a la sequía

La Junta de Andalucía anuncia en octubre un plan de inversión hídrica con el objetivo fundamental de combatir la falta de agua y que supondrá la inversión de 4.000 millones de euros, entre este año y 2027. El denominado Plan SOS (Soluciones y Obras frente a la Sequía), incluirá actuaciones en distintas materias, de la depuración a la recuperación de las masas de agua subterráneas y no solo en las cuencas de competencia autonómica, también en las que son responsabilidad del estado.

Colapso en la Atención Primaria

Los médicos denuncian que el retraso en la Atención Primaria desbordan sus agendas, con días con 100 consultas y citas de 2 minutos, soportando una gran sobrecarga asistencial. Las protestas del personal sanitario se suceden en distintos puntos de Andalucía motivadas por el déficit de profesionales en los centros de salud y la saturación de las consultas.

Flamenco, Bien de Interés Cultural

El flamenco será protegido como Bien de Interés Cultural (BIC) y su enseñanza se implantará en todos los niveles educativos de Andalucía, según el proyecto de Ley del Flamenco, que ha superado en el Parlamento de Andalucía el debate de totalidad y comenzará su tramitación en la que se incorporarán enmiendas de los grupos