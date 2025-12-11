Municipios de Andalucía que más crecen: esta capital de provincia gana más de 2.000 nuevos habitantes

La población en España ha aumentado en 105.488 personas durante el tercer trimestre de 2025, situándose en los 49.442.844 habitantes a 1 de octubre, según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). Si nos remitimos al reciente informe del padrón municipal publicado este jueves, Andalucía obtuvo a lo largo del año pasado un saldo poblacional positivo de 46.796 nuevos residentes; es decir, el 1 de enero contaba con 8.666.412 habitantes, frente a los 8.619.616 registrados en la misma fecha de 2024.

En concreto, de los 785 municipios andaluces, 369 pierden población, 11 se mantienen y 405 ganan habitantes. De estos últimos, algunos representan importantes variaciones con respecto al período anterior, alcanzando un saldo poblacional andaluz de 46.796 nuevas personas censadas. A continuación, vamos a ver cuáles son los que más han crecido a nivel poblacional.

Estos son los municipios de Andalucía que más habitantes suman

Sevilla continúa siendo la localidad andaluza más poblada. Según los datos del INE, cuenta con un total de 689.423 personas censadas, lo que supone un incremento de 1.935 habitantes. Sin embargo, su crecimiento se mantiene por debajo de Almería, tal vez la capital de provincia que más impulso está viviendo en los últimos años. Actualmente, el padrón municipal asciende a 205.468. Esto significa que ha experimentado un significativo aumento, de 2.793 nuevos habitantes, con respecto al año 2024, cuando registraba 202.675.

En la misma provincia, Roquetas de Mar vive un ascenso de 2.306 nuevos ciudadanos; mientras que Algeciras, en Cádiz, suma una cifra algo menos eleva (+1.611), pasando de los 124.978 a los actuales 126.586. Le siguen de cerca otras localidades como la también gaditana Chiclana de la Frontera (+1.070) o Granada (+1.258); y, en menor medida Línea de la Concepción (+322), Córdoba (+451) o Jaén (+161).

¿Cuáles son los municipios que más habitantes pierden?

Si bien algunos municipios ven crecer considerablemente su población, otros atraviesan drásticos descensos. Tal es el caso de Cádiz, que pierde un total de 964 habitantes. Asimismo, la capital gaditana es la menos poblada, con un total de 1.247.051 personas registradas. Fuengirola es el segundo municipio que más habitantes pierde, con un saldo negativo de 648 personas respecto a 2024.

En un escenario demográfico marcado por los contrastes, el reciente padrón municipal del INE muestra que Andalucía continúa creciendo, aunque de manera desigual y con dinámicas muy distintas en función del territorio. Municipios como Almería, Chiclana o Algeciras, consolidan su atractivo y ganan habitantes a buen ritmo, mientras que otras los pierden o se mantienen relativamente estableces. Más allá de las cifras, el patrón que se dibuja es el de una región donde el empleo, la vivienda, la calidad de vida y la conectividad siguen siendo los ejes que determinan el movimiento poblacional.